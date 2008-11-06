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F.Bahçe galibiyetle başladı

Avrupa Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Fenerbahçe, Polonya ekibi Domex Tytan AZS'ı sahasında 3-0 yendi

06 Kasım 2008 02:00


Voleybolda Indesit Erkekler Avrupa Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Fenerbahçe, Polonya ekibi Domex Tytan AZS'ı sahasında 3-0 yenerken, Avrupa kupalarında bayanlarda ülkemizi temsilden Vakıfbank Güneş Sigorta ile Karşıyaka rakiplerine mağlup olmaktan kurtulamadı.


Indesit Erkekler Avrupa Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Fenerbahçe, Polonya'nın Domex Tytan AZS takımını 3-0 yendi.


FENERBAHÇE: 3 - DOMEX TYTAN AZS: 0
Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: Andry Zenovich (Rusya) xxx, Paolo Barbero (İtalya) xxx
Fenerbahçe: Billings xxx, Grbiç xx, Hakan xx, Arslan xxx, Caskoviç xxx, Barış xx (Serkan xx, Fatih xx)
Domex Tytan AZS: Drzyzga xx, Bartman xx, Gunia xx, Mlyakow xxx, Gradowski xx, Nowakaski xx (Zatorski xx, Michalcyk x, Stelmach x)
Setler: (25-22, 25-19, 25-21)
Süre: 75 Dakika (25, 24, 26)


DATOVOC TONGEREN: 0 - FENERBAHÇE ACIBADEM: 3


Bayanlar Avrupa Konfederasyon (CEV) Kupası 1. tur ilk maçında Fenerbahçe Acıbadem, deplasmanda Belçika'nın Datovoc Tongeren takımını 3-0 yenerek tur için büyük bir avantaj sağladı.



Belçika'nın Tongeren kentinde yapılan maçta Fenerbahçe Acıbadem, setleri 25-18, 25-18 ve 25-10'luk skorlarla kazandı.



Karşılaşmanın rövanşı 12 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da İstanbul Burhan Felek Spor Sitesi 50. Yıl Spor Salonu'nda yapılacak.


Vakıfbank Güneş Sigorta, Indesit Bayanlar Avrupa Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'nın Volley Bergamo takımına kendi evinde 3-2 yenilmekten kurtulamadı.


VAKIFBANK GÜNEŞ SİGORTA: 2 - VOLLEY BERGAMO: 3
Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: Zorica Bjeliç (Sırbistan) xxx, Viktor Feldshtein (Ukrayna) xxx
Vakıfbank Güneş Sigorta: Elif xx, Nikoliç xxx, Bahar x, Grün xx, Gözde x, Maculewicz xxx (Nihan xxx, Deniz xx, Duygu xx, Polen xx)
Volley Bergamo: Bacchi xx, Barazza xxx, Ortalani xxx, Piccinini xxx, Arrighettti xx, Lo Bianco xxx (Merlo xx, Araki x, Gujska x,Sorokaite x, Camarda x)
Setler: (18-25, 25-21, 23-25, 25-18, 12-15)
Süre: 111 Dakika (23, 25, 26, 23, 14)



SCAVOLINI PESARO: 3 - ECZACIBAŞI ZENTİVA: 0
Voleybolda Indesit Bayanlar Avrupa Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda yer alan Eczacıbaşı Zentiva, gruptaki ilk maçında İtalya'nın Scavolini Pesaro takımına deplasmanda 3-0 yenildi.

Pesaro kentinde yapılan maçın setlerini Scavolini Pesaro 25-20, 25-16 ve 28-26'lık skorlarla kazandı.

Bayanlar Avrupa Konfederasyon (CEV) Kupası 1. tur ilk maçında DYO Karşıyaka, evinde Hollanda'nın Sliedrecht Sport takımına 3-1 yenildi.



Yeşil-kırmızılı takımın yabancı oyuncuları Milena, Petra ve Valeska, gerekli form doldurulmadığı için bu karşılaşmada forma giymedi. Karşılaşmanın rövanşı 12 Kasım Çarşamba günü Hollanda'da yapılacak.



DYO KARŞIYAKA: 1 - SLIEDRECHT SPORT: 3

Salon: Karşıyaka

Hakemler: Ordanche Ambarkov xxx (Makedonya), Borislav Yordanov xxx (Bulgaristan)

DYO Karşıyaka: Pelin xx, Tülin xx, Şükran xx, Gözde xx, Tuğba xx, Rabia xx (Gamze xxx, Tülay xx, Melisa xx)

Sliedrecht Sport: Lafeber xxx, Hoevenaars xxx, Berculo xxx, De Waard xxx, Koster xxx, Martijn xxx (Legerstee xxx, Kooijman xx, De Vos xx, Domselaar xx, Salemans xx, Remeeus xx)

Setler: (17-25, 25-18, 19-25, 15-25)

Süre: 94 Dakika (23, 24, 26, 21)

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