F.Bahçe galibiyet için!..

ULEB Euroleague C Grubu'nda yer alan Fenerbahçe Ülker, ikinci maçında bugün saat 20.15'de Almanya'nın ALBA Berlin takımıyla karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı, ULEB Euroleague C Grubu'ndaki 2. hafta maçında bugün İstanbul'da, Almanya'nın ALBA Berlin takımıyla karşılaşacak.
Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.15'de başlayacak.
Gruptaki ilk maçını deplasmanda İspanyol temsilcisi TAU Ceramica'ya karşı 80-70 yitiren Fenerbahçe Ülker, averajla 5. sırada yer alırken, ilk hafta evinde İtalya'nın Lottomatica Roma takımını 68-63 yenen ALBA Berlin ise, averajla 3. sırada bulunuyor.