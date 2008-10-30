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Spor

F.Bahçe galibiyet için!..

ULEB Euroleague C Grubu'nda yer alan Fenerbahçe,2. maçında bugün saat 20.15'de ALBA Berlin takımıyla karşı karşıya gelecek.

30 Ekim 2008 02:00


ULEB Euroleague C Grubu'nda yer alan Fenerbahçe Ülker, ikinci maçında bugün saat 20.15'de Almanya'nın ALBA Berlin takımıyla karşı karşıya gelecek.


Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı, ULEB Euroleague C Grubu'ndaki 2. hafta maçında bugün İstanbul'da, Almanya'nın ALBA Berlin takımıyla karşılaşacak.

Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.15'de başlayacak.

Gruptaki ilk maçını deplasmanda İspanyol temsilcisi TAU Ceramica'ya karşı 80-70 yitiren Fenerbahçe Ülker, averajla 5. sırada yer alırken, ilk hafta evinde İtalya'nın Lottomatica Roma takımını 68-63 yenen ALBA Berlin ise, averajla 3. sırada bulunuyor.

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