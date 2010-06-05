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Spor

F.Bahçe, Forlan'ın transfer haberini yalanladı

Fenerbahçe, Atletico Madridli futbolcu Diego Forlan ile ilgili herhangi bir transfer çalışmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

05 Haziran 2010 03:00

T24 - Fenerbahçe Kulübü, Atletico Madridli futbolcu Diego Forlan ve Ankaragücülü El Yasa Süme ile ilgili herhangi bir transfer çalışmasının söz konusu olmadığını açıkladı.


Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, basında bu iki futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer edileceğine dair haberlerin yer aldığı belirtilerek, şöyle denildi:


''Basında bir süredir Atletico Madrid'ten Forlan ve Ankaragücü'nden El Yasa'yı transfer edeceğimize dair sayısız haber yer almaktadır. Şunun net olarak bilinmesi gerekmektedir ki kulübümüzün bu iki futbolcu ile ilgili hiçbir transfer çalışması söz konusu değildir. Basına, kulübümüz ile ilgili yalan transfer haberleri yapmaması çağrımızı bir kez daha yineliyor, taraftarlarımıza da resmi açıklama olmadıkça hiçbir transfer haberine inanmamalarını önemle hatırlatmak istiyoruz.''

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