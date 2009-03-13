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Spor

F.Bahçe fırsat tepti

24. haftanın açılış maçında Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükselme şansını kullanamadı.

13 Mart 2009 02:00

Turkcell Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükselme şansını kullanamadı.

Karşılaşmanın 2. dakikasında Roberto Carlos'un attığı golle 1-0 öne geçtikten sonra 87. dakikaya dek maçı önde götüren sarı-lacivertli ekip, bu dakikada kalesinde gördüğü golle 1-1'lik skoru önleyemedi. Haftaya 43 puanla başlayan sarı-lacivertliler, Kocaelispor'u yenseydi, puanını 46'ya yükseltip, aynı puandaki lider Sivasspor'un averajla önüne geçerek zirveye çıkacaktı.

Turkcell Süper Lig'de, 21. haftada Gençlerbirliği karşısında aldığı yenilgiden sonra çıktığı 2 maçta Sivasspor'u 4-2, Kayserispor'u da 2-0 yenen sarı-lacivertli ekip, Kocaelispor karşısında aldığı beraberlikle puan kaybı yaşadı.

Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında aldığı 1-1'lik skorla, bu sezon sahasında 4. kez puan yitirdi. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de Kayserispor'a yenilen sarı-lacivertli ekip, ikinci bölümde Trabzonspor ve Gaziantepspor karşısında beraberlikler almıştı.

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