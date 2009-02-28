F.Bahçe evinde kral!



Fenerbahçe ile lig lideri Sivasspor, bugün yapacakları maçla birlikte Turkcell Süper Lig'de 8. kez karşı karşıya gelecek.



Sivasspor'un Turkcell Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 7 maçtan 4'ünü Fenerbahçe, 1'ini Sivasspor kazanırken, 2 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 15 golüne, Sivasspor 8 golle yanıt verdi.



Sezonun ilk yarısında Sivas'ta yapılan maçı evsahibi ekip 2-1 kazanarak, Fenerbahçe karşısında ligdeki ilk galibiyetini elde etmişti. İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 3 maçtan 2'sini Fenerbahçe kazanırken, 1 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe ile Sivasspor arasında yapılan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



2005-2006 Sivasspor-Fenerbahçe 2 - 3

Fenerbahçe-Sivasspor 3 - 0

2006-2007 Sivasspor-Fenerbahçe 1 - 1

Fenerbahçe-Sivasspor 2 - 2

2007-2008 Fenerbahçe-Sivasspor 1 - 0

Sivasspor-Fenerbahçe 1 - 4

2008-2009 Sivasspor-Fenerbahçe 2 - 1