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Spor

F.Bahçe eksik çalıştı

Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'in 26. haftasında Eskişehirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

27 Mart 2009 02:00

Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'in 26. haftasında Eskişehirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Samandıra Kamp Merkezi'nde, teknik direktör Luis Aragones yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen günün ilk çalışmasında sarı-lacivertliler, ısınma ve koordinasyonun ardından 3 gruba ayrılarak dönüşümlü olarak dar alanda çift kale maçlar yaptı.

Antrenmanın başında bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan yönetiminde salonda bir çalışma yapan Alex, daha sonra Abdülkadir'in de katılımıyla çalışmasına sahada devam etti.

(A) takım kalecilerinin milli takım kamplarında olması nedeniyle çalışmada yer alan PAF takım kalecileri Ertuğrul Taşkıran ve Alper Piliç kaleci antrenörü Angel Ferez yönetiminde çalışıp, çift kale maçlarda görev yaptılar.

Antrenmana, milli takımlarda bulunan futbolcuların yanı sıra, izinli olan Edu ve Roberto Carlos katılmadı. İki futbolcunun akşam çalışmasında yer alacakları bildirildi.

Fenerbahçe, Eskişehirspor maçının hazırlıklarını saat 16.30'da başlayacak günün ikinci çalışmasıyla sürdürecek.

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