F.Bahçe, Efes engelini geçip finale yükseldi: 70-64

T24 -

EFES PİLSEN: 64 - FENERBAHÇE ÜLKER: 70

Maça hızlı başlayan Efes Pilsen, farkı 8 sayıya kadar çıkardı. Ardından toparlanan Fenerbahçe Ülker, bulduğu basketlerle aradaki farkı kapadı. Bu periyot, Efes Pilsen'in 18-17 üstünlüğüyle kapandı.İkinci periyotta, Fenerbahçe Ülker, devreyi 38-36 önde tamamladı.Üçüncü periyotta oyuna ağırlığını koyan Efes Pilsen, bulduğu basketlerle bu periyotu 54-47 önde geçti.Büyük çekişme içinde geçen son periyotta, Fenerbahçe Ülker, rakibini 70-64 yenerek Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ardından ikinci finalist takım oldu.YüreğirMehmet Keseratar xx, Murat Bincik xx, Ahmet Ersan Ergüler xxKasun xx 12, Smith xx 8, Rakocevic xx 10, Shumpert x 2, Kerem x 2, Thornton xx 8, Kaya xxx 19, Ermal x, Sinan x , Ender x 3Ukic xxx 15, Ömer Sancaklı x, Mirsad xxx 9, Ömer Onan x, Semih xxx 10, Giricek xx 7, Mrsic x, Greer xx 4, Oğuz xxx 9, Kinsey Jr xxx 16, Preldzic xDevre: 36-38 (Fenerbahçe Ülker Lehine)