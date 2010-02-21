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Spor

F.Bahçe, Efes engelini geçip finale yükseldi: 70-64

Basketbol Teknosa Türkiye Kupası finallerinde, Fenerbahçe Ülker, Efes Pilsen'i 70-64 yenerek finale çıktı.

21 Şubat 2010 02:00

T24 - Adana'da devam eden Basketbol Teknosa Türkiye Kupası 8'li finallerinde, Fenerbahçe Ülker, yarı finalde Efes Pilsen'i 70-64 yenerek, finale çıkan ikinci takım oldu.

Maça hızlı başlayan Efes Pilsen, farkı 8 sayıya kadar çıkardı. Ardından toparlanan Fenerbahçe Ülker, bulduğu basketlerle aradaki farkı kapadı. Bu periyot, Efes Pilsen'in 18-17 üstünlüğüyle kapandı.

İkinci periyotta, Fenerbahçe Ülker, devreyi 38-36 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta oyuna ağırlığını koyan Efes Pilsen, bulduğu basketlerle bu periyotu 54-47 önde geçti.

Büyük çekişme içinde geçen son periyotta, Fenerbahçe Ülker, rakibini 70-64 yenerek Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ardından ikinci finalist takım oldu.

EFES PİLSEN: 64 - FENERBAHÇE ÜLKER: 70
    
Salon: Yüreğir

Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Murat Bincik xx, Ahmet Ersan Ergüler xx

Efes Pilsen: Kasun xx 12, Smith xx 8, Rakocevic xx 10, Shumpert x 2, Kerem x 2, Thornton xx 8, Kaya xxx 19, Ermal x, Sinan x , Ender x 3

Fenerbahçe Ülker: Ukic xxx 15, Ömer Sancaklı x, Mirsad xxx 9, Ömer Onan x, Semih xxx 10, Giricek xx 7, Mrsic x, Greer xx 4, Oğuz xxx 9, Kinsey Jr xxx 16, Preldzic x

1. Periyot: 18-17
Devre: 36-38 (Fenerbahçe Ülker Lehine)
3. Periyot: 54-47

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