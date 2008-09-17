F.Bahçe Dünya'da, G.Saray Türkiye'de...

Türkiye'nin 2 güzide ve ezeli kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sanal ortamdaki rekabeti de büyük ilgi çekiyor. Türkiye'nin 100 yılını deviren 2 ezeli kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rekabetleri sanal ortamda da tüm hızıyla sürüyor. İki kulüpten hangisinin taraftarının daha çok olduğu tartışması da yıllardır devam ederken, iki takımın resmi siteleri www.galatasaray.org ve www.fenerbahce.org kıyasıya bir rekabetin içinde bulunuyor.



Dünyanın en ünlü hit ölçme sitesi 'alexa'ya göre, iki kulübün rakamları farklı sonuçları da beraberinde getiriyor. İki sitenin ziyaret edilme sayılara hesaplandığında Türkiye'de Galatasaray'ın, dünya çapında ise Fenerbahçe'nin sitesinin daha çok ziyaret edildiği sonucu ortaya çıkıyor. Galatasaray'ın resmi sitesi Türkiye'de en çok ziyaret edilen 77. site olarak görülürken, Fenerbahçe'nin resmi sitesi 85. sırada bulunuyor. Ancak 2 sitenin dünya çapındaki ziyaret sayıları hesaplandığında tam tersi bir durum ortaya çıkıyor.



Türkiye'de Galatasaray'ın ardında kalan Fenerbahçe, dünya sıralamasında ise ezeli rakibini geride bırakmış durumda. Dünya çapındaki rakamlara bakıldığı zaman Fenerbahçe, 4 bin 286. sırada yer alırken, Galatasaray 5 bin 81. sırada kendisine yer bulabildi. Türkiye kullanıcılarının dışında, Galatasaray ve Fenerbahçe sitelerinin en çok ziyaret edildiği ülkeler sıralamasında da Sarı-lacivertli kulüp önde bulunuyor.



Fenerbahçe'nin resmi sitesi Azerbaycan'da da büyük ilgi görüyor ve ülkenin en çok tıklanan 246. sitesi durumunda. Fenerbahçe'nin sitesi ayrıca, Avusturya'da bin 858., Almanya'da 4 bin 836. ve Amerika'da 55 bin 054. sırada bulunuyor. Fenerbahçe'nin aksine Azerbaycan'da ilgi görmeyen Galatasaray'ın resmi sitesi ise, Avusturya'da 4 bin 236., Almanya'da 6 bin 730., Hollanda'da 7 bin 7653. ve Amerika'da 98 bin 176. sırada bulunuyor. Beşiktaş'ın resmi internet sitesi www.bjk.com.tr ise rakiplerinin bir hayli gerisinde kalmış gözüküyor.







