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Spor

F.Bahçe dünya takviminde

HSBC‚ geçen yıl dünyada 340 bin çalışanını kapsayan fotoğraf yarışması düzenledi.

12 Ocak 2009 02:00





Ana yönetim merkezi İngiltere´nin başkenti Londra´da bulunan HSBC‚ geçen yıl dünyada 340 bin çalışanını kapsayan fotoğraf yarışması düzenledi.


HSBC Türkiye´den Ufuk Çolpan‚ Fenerbahçe´nin bir Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Şükrü Saracoğlu Stadı´nda konfetilerin havada uçuştuğu anı görüntüleyip yarışmaya katıldı.

Ufuk Çolpan´ın fotoğrafı‚ HSBC´nin dünya çapında seçtiği ilk 12´ye girdi. Galatasaray ve Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekebileceği için Türkiye'de yayımlanmayacak olan bu fotoğraf HSBC'nin uluslararası takviminde yer alacak.


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