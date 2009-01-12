F.Bahçe dünya takviminde









Ana yönetim merkezi İngiltere´nin başkenti Londra´da bulunan HSBC‚ geçen yıl dünyada 340 bin çalışanını kapsayan fotoğraf yarışması düzenledi.





HSBC Türkiye´den Ufuk Çolpan‚ Fenerbahçe´nin bir Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Şükrü Saracoğlu Stadı´nda konfetilerin havada uçuştuğu anı görüntüleyip yarışmaya katıldı.



Ufuk Çolpan´ın fotoğrafı‚ HSBC´nin dünya çapında seçtiği ilk 12´ye girdi. Galatasaray ve Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekebileceği için Türkiye'de yayımlanmayacak olan bu fotoğraf HSBC'nin uluslararası takviminde yer alacak.





