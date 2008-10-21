F.Bahçe direnemedi

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Euroleague'de 2008-2009 sezonunun açılış maçında İspanya'nın TAU Ceramica takımıyla Fenerbahçe Ülker takımları İspanya'da karşı karşıya geldi.Igor Rakocevic'in skorer oyunuyla maçı kontrol eden Tau Ceramica, sahadan 80-70'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.Sakatlığı nedeniyle Hırvat Yıldız Gordan Giricek'in forma giymediği karşılaşmaya Gasper Vidmar'ın basketiyle başlayan Fenerbahçe Ülker, Rakocevic'in üç sayılık basketlerine engel olamadı ve ilk 2 dakika 6-6 eşitlikle geçildi. Skor üretmekte zorlanmayan sarı-lacivertliler, 5-0'lık seriyle 11-6 öne geçti. Rakocevic’in sayılarıyla farkın açılmasına izin vermeyen İspanyol ekibi, çeyreği 21-19 geride kapattı.İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, Prigioni'nin de devreye girmesiyle TAU Ceramica çeyreğin ikinci bölümüne girilirken 28-26 öne geçti. Mirsad Türkcan'ın üst üste kaydettiği basketlerle son 2.5 dakikaya girilirken skoru 32-30'a getirerek skor üstünlüğünü yeniden ele geçiren sarı-lacivertliler, Rakocevic'i durdurmayı başaramadı ve İspanyol ekibi soyunma odasına 42-34'lük üstünlükle gitti.İkinci yarının ilk bölümünde iki takım da skor üretmekte zorlanmazken, TAU Ceramica üçüncü çeyreğin son 5 dakikasına 52-41 önde girdi. Farkın çift hanelere çıkmasına rağmen maçtan kopmayan Fenerbahçe Ülker, hücumdaki başarılı performansıyla skoru 62-52'ye getirerek son çeyreğe girilirken farkı 10 sayıya indirdi.Son çeyreğe Mcdonald'ın sayılarıyla etkili olan İspanyol ekibine Rasim Başak'ın kritik üç sayılık basketiyle karşılık veren sarı-lacivertiler, ilk 3 dakikada farkı 7 sayıya indirdi. Son 4.5 dakikaya girilirken Oğuz Savaş'ın üç sayılık basketiyle farkı 4 sayıya kadar indirdi. Damir Mrsic'le skoru 70-68'e getirerek farkı 2 sayıya çeken Fenerbahçe Ülker, rakibinin sayılarına engel olamadı ve sahadan 80-70'lik skorla mağlup ayrıldı.Fenerbahçe Ülker'de Devin Smith 13 sayı - 9 ribaunt - 1 asistlik performansıyla sarı-lacivertlilerin en skorer ismi olurken, Rasim Başak 11 sayı - 2 ribauntla, Oğuz Savaş 11 sayıyla, Mirsad Türkcan 11 sayı - 9 ribauntla katkı yaptı.TAU Ceramica'nın yıldızlarından Igor Rakocevic 24 sayıyla sahanın en skorer ismi olurken, istatistiklerine 2 top çalma - 1 asist - 1 ribaunt ekledi. Will Mcdonald 18 sayı - 8 ribaunt - 2 asist - 2 top çalmayla galibiyette büyük pay sahibi olurken, Pete Mickeal de 15 sayı - 8 ribaunt - 2 asist - 2 top çalmayla oynadı.Euroleague'deki diğer temsilcimiz Efes Pilsen ise, 23 Ekim Perşembe günü Partizan Igokea'yı İstabul'da ağırlayacak.