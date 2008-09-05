F.Bahçe Devler Ligi'nde taraftara güveniyor

Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösteren Fenerbahçe, bu sezon öncelikle Arsenal, Porto ve Dinamo Kiev'in yer aldığı gruptan çıkarak çıtayı daha da yukarıya taşımak istiyor.







Sarı-Lacivertlilerin en büyük güvencesi ise özellikle Avrupa kupası maçlarında Şükrü Saracoğlu Stadı'nı tamamen dolduran taraftarı. Fenerbahçe, 17 Eylül'e kadar devam edecek kombine kart satışında şu an 30 bine ulaştı ve geçen yılki 24 bin sayısını da epeyce aştı.



Devler Ligi'nde başarılı sonuçlar elde edilmesi kombine kart sayısına da yansırken Kanarya, yeni sezonda taraftar desteğiyle Kadıköy'deki yenilmez serisini sürdürmeyi hedefliyor. Sahasındaki etkili performansıyla rakiplerine geçit vermeyen F.Bahçe son iki sezondur oynadığı maçlarda saha ve seyirci avantajını en etkili şekilde kullandı.



Sarı-Lacivertliler, 2005-2006 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Milan (23 Kasım 2005) karşısında aldığı 4-0'lık mağlubiyetin ardından, Kadıköy'de yenilgi yüzü görmedi. İtalyan ekip karşısındaki hezimetin ardından sahasında 14 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan F.Bahçe, son olarak bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun ikinci maçında Sırbistan'ın Partizan takımını 2-1 mağlup etti.



Sarı-Lacivertliler, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda çıktığı son 14 Avrupa kupası maçında 10 kez kazanırken, 3 maçta eşitliği bozamadı. Ayrıca Kadıköy'de oynanan son 8 Avrupa kupası maçında F.Bahçe'nin bileğini büken takım çıkmadı.



Şampiyonlar Ligi'nde F.Bahçe'den beklentiler bu sezon daha yüksek. Sarı Kanaryalar, taraftar desteğiyle evinde oynayacağı 3 karşılaşmada 9 puan hedefliyor. F.Bahçe'nin Porto ile oynanacak deplasmandaki ilk maçtan puanla dönmesi halinde sahasında kazanacağı 9 puanın bir üst tura çıkmaya yeteceği belirtiliyor.

