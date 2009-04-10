FBahçe deplasmanda kötü



Ligin 27. haftasında Galatasaray'la Ali Sami Yen'de karşılaşacak Fenerbahçe, bu sezon dış sahadaki 12 maçın sadece 4'ünü kazandı.



Turkcell Süper Lig derbisinde hafta sonu Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin bu sezonki dış saha performansı adeta ''alarm'' veriyor.



Bu sezon şu ana dek ligde yapılan 26 karşılaşmanın 12'sini deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, bu maçlarda sadece 4 galibiyet elde edebilirken, 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Bu karşılaşmalarda ancak 14 puan toplayabilen Fenerbahçe, 22 puan kaybına uğradı.



Fenerbahçe bu performansıyla dış saha maçları göz önünde bulundurularak yapılan puan cetvelinde (Bazı takımlara göre 2 ya da 1 maç eksik oynadı) 12. sırada bulunuyor.



12 MAÇTA 13 GOL ATABİLDİ



Fenerbahçe, dış sahada gol kısırlığı da yaşarken, toplam 12 maçta fileleri 13 kez havalandırabildi. ''Sarı Kanaryalar'', dış sahada kalesinde ise 15 gol gördü.



GALATASARAY YENİLMEZ DEĞİL



Derbinin ev sahibi Galatasaray ise bu sezon iç saha maçlarında yenilmezlik apoletine sahip değil.



İç sahada 12 maç oynayan ''Cim Bom'', 2 kez rakiplerine mağlup olurken, 8 maçta rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Galatasaray iç sahada 2 de beraberlik alarak, toplam 10 puan kaybetti.



Galatasaray, bu sezon iç sahada Beşiktaş ile oynadığı tek derbi maçı 4-2 kazanmayı başarmıştı.



29 GOL ATIP, 15 GOL YEDİ



Galatasaray iç saha maçlarında fileleri 29 kez havalandırırken, kalesinde ise 15 gol yedi.



Sarı-kırmızılı ekip, iç saha maçlarında sadece 2 maçta rakip filelere kalesini kapatabilirken, 10 maçta kalesinde gol gördü.



PERFORMANS TABLOLARI



Turkcell Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe'nin dış saha, Galatasaray'ın ise iç saha performans tablosu şöyle:



Fenerbahçe: (Dış saha)



O G B M A Y P



12 4 2 6 13 15 14



Galatasaray: (İç saha)



O G B M A Y P



12 8 2 2 29 15 26



