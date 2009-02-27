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Spor

F.Bahçe Cibona'ya takıldı

Euroleague H Grubu’nda Fenerbahçe Ülker, sahasında Cibona Zagreb'e 86-64 yenilerek grubundaki 3. mağlubiyetini aldı.

27 Şubat 2009 02:00


Euroleague H Grubu’nda Fenerbahçe Ülker, sahasında Cibona Zagreb'e 86-64 yenilerek grubundaki 3. mağlubiyetini aldı.


Fenerbahçe Ülker, Euroleague H Grubu’ndaki 4. maçında Cibona Zagreb ile Abdi İpekçi Spor Salonu’nda karşılaştı.

Savunmada beklenen performansı sergileyemeyen sarı-lacivertliler, sahadan da 86-64’lük skorla mağlup ayrıldı.

İlk maçta güçlü rakibini deplasmanda mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertlileri, seyircisi önünde oynadığı karşılaşmaya iyi başlayamadı.

Rozic ve Luska’nın sayılarıyla 6-2 öne geçen Cibona Zagreb, savunmada etkili olamayınca Fenerbahçe Ülker, 8-7 öne geçmeyi başardı. Andreson’un basketleriyle kontrolü ele geçiren Hırvat ekibi, farkı çift hanelere taşıdı ve ilk çeyreği de 28-14 önde kapattı.

İkinci çeyreğe de çok hızlı giren Cibona, ilk 2 dakikada farkı 17 sayıya kadar çıkardı. Fenerbahçe Ülker’in dış atışlarda düşük yüzdede kalmasını iyi değerlendiren konuk takım, skoru 47-23’e getirdi. Sarı-lacivertlilerin savunmasını aşmakta zorlanmayan Cibona, soyunma odasına 49-27 üstün gitti.

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken, kolay sayılar bulmaya devam eden Cibona, sarı-lacivertlilerin farkı eritmesine izin vermedi ve maçın son çeyreğine de 62-47’lik skorla önde başladı.

Son çeyreğe de Prkacin’in basketiyle giren Hırvat temsilcisi, farkın verdiği rahatlıkla oyunu kontrol etmekte zorlanmadı. Son 6 dakikaya 71-49 üstün giren konuk takım, maçı 86-64 kazanarak gruptaki 2. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Ülker ise, 4. maçında 3. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Ülker’de Oğuz Savaş 13 sayı – 5 ribaunt – 3 top çalmayla oynarken, Mirsad Türkcan 12 sayı – 7 ribauntla katkı yaptı.

Konuk takımda Davor Kus 19 sayı – 3 ribaunt – 3 asistle karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken, Alan Anderson 18 sayı – 4 ribaunt – 4 top çalma – 4 asistle, Jared Homan da 16 sayı – 5 ribauntla katkı yaptı.

FENERBAHÇE ÜLKER: 64 - CIBONA ZAGREB: 86
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Carl Jungebrand (Finlandiya), Spiros Gontas (Yunanistan), Antonio Conde (İspanya)Fenerbahçe Ülker: Green 3, Ömer Onan 9, Giricek 5, Oğuz 13, Vidmar 6, Semih 5, Mirsad 12, Preldzic 10, Kaan Demir Mrsic, Rasim 1, Can Maxim
Cibona Zagreb: Calloway 9, Kus 19, Rozic 9, Anderson 18, Andric 2, Homan 16, Vukusic 2, Prkacin 10, Princ, Zubcic 1
1. Periyot: 14-28
İlk yarı: 27-49 (Cibona Zagreb lehine)
3. Periyot: 42-67
5 faul alan: Dk. 39.25 Anderson (Cibona Zagreb)

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