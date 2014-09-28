F.Bahçe CEO'su Hasan Hakkı Yılmaz istifa etti

Fenerbahçe’de CEO ve İcra Kurulu Başkanı Hasan Hakkı Yılmaz istifa etti. Yılmaz, Ocak 2013’te geldiği görevde kulübün yapısını ciddi oranda değiştirip kurumsallaşma için önemli adımlar atmıştı.

Görevinde istediklerini yapamamaktan yakınan Yılmaz’ı istifadan vazgeçirmek için yoğun çaba sarf ediliyor. Yılmaz, daha önce de bir kaç kez ayrılmak istemiş ama Aziz Yıldırım tarafından ikna edilmişti.

Yılmaz’ın dün ilettiği istifanın kabul edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Çünkü Yılmaz daha önce de istifa etmek istemiş ama Başkan Aziz Yıldırım, kabul etmemişti. Ancak Yılmaz, Yıldırım ile iyi ilişkisine rağmen istediklerini yapamadığını söyleyerek istifasını verdi.

‘Ne yapmak istesem engelleniyorum’

Ahmet Ercanlar’ın Hürriyet’teki haberine göre, Hasan Hakkı Yılmaz gibi doğrudan başkana bağlı çalışan bir ismin istifa etmesi kafaları karıştırdı. Yıldırım’ın en güvendiği isimlerden Yılmaz’ın kulübün kıdemli çalışanlarıyla bir türlü yıldızının barışmaması ve görevini yaparken karşılaştığı sıkıntılar istifasının en önemli nedeni olarak gösteriliyor. Yılmaz’ın çevresine, “Ne yapmak istesem kulüpteki bazı kişilerce engelleniyor” dediği öğrenildi.

Geri dönme olasılığı çok düşük

Başkan ve yöneticilerin istifasını geri alması için Yılmaz’ı iknaya çalıştığı öğrenildi. Fakat Yılmaz’ın geri dönüşünün çok düşük bir ihtimal olduğu belirtiliyor. Yılmaz’ın uzun süredir cebinde olan istifasının başkan Yıldırım’a iletildiği belirtilirken, ekibinin ise göreve devam ettiği belirtiliyor. Sarı lacivertlilerde Yılmaz’ın istifasının kabul edilmesi halinde kulübün borsaya bir açıklama yapması bekleniyor.