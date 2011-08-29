F.Bahçe, CAS'a başvuracak!

T24



Gönül: Fenerbahçe’den gitmeyeceğim



Açıklamada, "Takımımızın Şampiyonlar Ligi’ne katılamaması ile sonuçlanan sürece ilişkin olarak CAS nezdinde tarafımızı temsil etmek ve hukuki süreçleri başlatmak üzere Avukat Sayın M.Emin Özkurt ve JLD Activities SARL- Sayın Jean Louis Dupont ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.Medyada yer alan, milli takım kampında futbolcu arkadaşlarına ''Fenerbahçe'de kalmak istiyorum ama yönetim beni satacak'' şeklinde sözler sarf ettiğine dair haberlerle ilgili kendisine ait web sitesinde açıklama yapan Gökhan Gönül, bu ifadelerin kendisine ait olmadığını kaydetti.

Hak etmedikleri halde sarı-lacivertli camiaya yaşatılan zor günleri, takım arkadaşları, teknik heyet ve yöneticilerle taraftarın da desteğiyle örnek bir dayanışma duygusu içinde en az zararla atlatmaya çalıştıklarını kaydeden Fenerbahçeli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

''Ben Gökhan Gönül olarak hiçbir yere gitmediğimi bir kez daha buradan duyurmak istiyorum. Bu dönemde bazı Avrupa kulüplerinden gelen bir takım teklifler söz konusudur. Ancak yapılan teklifler, menfaatleri karşılamadığı için değerlendirilmemiştir. Taraftarımızın yönetimimiz tarafından resmi bir açıklama yapılmadıkça bu tarz iddialara itibar etmemelerini rica ediyorum.''





