F.Bahçe büyük tazminat alabilir

T24 - Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı ve Uluslararası Spor Tahkim Kurulu (CAS) üyesi Kısmet Erkiner, Fenerbahçe’nin Şampiyonluklar Ligi’ne alınmamasına karşı CAS’ta açmayı planladığı davayla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.



Fenerbahçe, Cas’ta Uefa’yı Dava Etmeye Hazırlanıyor, Tff’yi Değil



Radyospor’da Özgür Sancar’ın canlı yayın konuğu olan Kısmet Erkiner, “Fenerbahçe’nin CAS’a başvuru nedeni TFF Tahkim Kurulu’nun vermiş olduğu kararı temyiz etmek maksadı taşımıyor; avukat Dupont’la yapılan görüşmeler sonrasında, UEFA’nın kararı ya da eylemini davam etmek amacı taşıyor. Ben başvuru girişiminden Fenerbahçe’nin UEFA’yı CAS’ta dava etmek amacı taşıdığını anlıyorum” dedi.



‘Her Şey İyi Giderse Cas’tan 7 Ay İle 1 Yıl Arasında Bir Süreçte Sonuç Alınır, Kısa Sürede Alınması Mümkün Değil’



Fenerbahçe’nin buradan nasıl sonuç alacağı konusunda tahminde bulunmak için aşamaları görmek gerektiğini belirten Erkiner, “Bir kere CAS’a gitmek demek; CAS’ın bu davayı kabul ettiği anlamına gelmiyor. Öncelikle CAS’ın davanın esasına girmeyi kabul etmesi gerekir. İkincisi Fenerbahçe’nin avukatlığını yapacak Dupont, bir takım tedbirler alınmasını isteyecek. Bu tedbirlerin uygulanıp uygulanmamasına karar verilecek: sonrasında ise nihai karar. Her şey iyi giderse, CAS’tan 1 yıla kadar bir sonuç alınır. Kısa bir süre içerisinde sonuç almak mümkün değil. Ben 7 ay ile 1 yıl arasında bir zaman veriyorum” diye konuştu.



Dupont: Şampiyonlar Ligi Maçlarını Oynatmama Kararı Aldırabilirim” Dediği Yönündeki İddiayı Yalanladı



Belçikalı avukatı çok iyi tanıdığını ifade eden CAS üyesi Erkiner, “Fenerbahçe’yi bu davada Jean Louis Dupont ya da onun şirketi savunacak. Uluslar arası düzeyde çalışan büyük ve etkin bir şirketi vardır; ben de kendisiyle yıllarca çalıştım; çok geniş bir ekibi var. Bir takım iddialar ortaya çıktı, bu öyle bir dava ki Dupont’un ‘Şampiyonlar Ligi maçlarını bile durdurabilir; oynatılmasını engelleyebilirim’ dediğine inanmıyorum; bu son derece iddialı bir çıkış. Bildiğim kadarıyla Dupont da bu iddiayı yalanladı. Maçlar oynandıktan sonra bunun geriye alınması mümkün değil” şeklinde konuştu.



‘Fenerbahçe, Dava Sonrasında Uefa’dan Yüklü Miktarda Tazminat Alabilir; Zaten Dupont’la Bu Davadan Olumlu Sonuç Alınamıyorsa, Hayıflanmaya Gerek Yok; Yapılabilecek Bir Şey Yok Demektir’



Erkiner, Fenerbahçe’nin yüklü miktarda tazminat alabileceğini vurgulayarak, “BuradanFenerbahçe adına çıkabilecek en iyi sonuç; Fenerbahçe’nin yüklü miktarda bir tazminat almasıdır. Zaten Dupont ve şirketi, Fenerbahçe’nin UEFA’dan yüklü bir tazminat almasını sağlayacaklar. Bu başvuru ütopik, hayalci değil. Kazanılabilir de kazanılamayabilir de… Fenerbahçe kendini en iyi şekilde savunacaktır. Dupont da bunu yapabilecek nitelikte uluslar arası spor hukuk avukat. UEFA da kendini en iyi şekilde savunacaktır. Dolayısıyla sonucu kestirmek zor; ancak Dupont, Bosman davasında asıl şöhretini yaptı. Çok saygın ve etkili bir hukukçudur. Dolayısıyla Fenerbahçe, Dupont’la da bir sonuç alamazsa, hayıflanacağı bir şey yok. Demek ki bir sonuç alınamazmış, başkası olsaydı, keşke Dupont’u tercin etseydik gibi bir takım pişmanlıklar olabilirdi; ama Dupont’u tercih ederek doğru yaptılar. Dupont bu davadan Fenerbahçe adına olumlu sonuç alamıyorsa demek ki yapacak bir şey yok” dedi





