'F.bahçe bu süreçten camiasıyla kenetlenerek çıkacaktır'

T24- Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu, bir araya gelerek futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma ile ilgili değerlendirme yaptı. Açıklamada, hukuki detayların bilinmemesi nedeniyle yanlış yorumlar yapıldığına dikkat çekilerek, "Fenerbahçe Spor Kulübü, bugün içinde bulunduğu süreçten geçmişte de olduğu gibi yine camiasının kenetlenmesi ile çıkacaktır'' denildi.



Yönetim kurulu, sabah gerçekleştirilen toplantının ardından, kulübün internet sitesinde süreç ile ilgili açıklamada bulundu.



Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, yaşanan süreçte yönetim ve tüm camianın Türk adaletine olan güveninin tam olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:







''Söz konusu sürecin en kısa zamanda tamamlanarak, adaletin yerini bulacağı konusunda şüphemiz yoktur. Kulübümüz avukatları süreci anbean takip etmekte ve gerekli tüm hukuki girişimler ve değerlendirmeler anında yapılmaktadır. Fenerbahçe Kulübü 104 yıllık bir geçmişe sahip ciddi ve büyük bir kurumdur. Dünyanın sayılı spor kulüplerinden biri olan, hisseleri borsada işlem gören, yüzlerce çalışanı ve iki bine yakın lisanslı sporcusu bulunan ve dokuz dalda faaliyet gösteren kulübümüz, tüm sportif ve ticari faaliyetlerini dün olduğu gibi bugün de aynen ve kesintisiz biçimde sürdürmektedir ve yarın da sürdürecektir.





Şartlar her ne olursa olsun kulübümüz her tür yükümlülüğünü tam ve eksiksiz yerine getirebilecek güçtedir. Söz konusu soruşturmanın henüz çok yeni olması ve hukuki detayların tam olarak bilinmemesi nedeniyle çok sayıda spekülasyon ve yanlış yorumlar yapılmaktadır. Bilgi kirliliği içerisinde, kulübümüz hakkında yanlış yorumlarda bulunmamak adına, kamuoyunun resmi makamlar ve kulübümüz tarafından yapılan açıklamalar dışında hiçbir açıklama ya da yoruma itibar etmemesini önemle hatırlatırız. Basın kuruluşları ve yorumculardan da beklentimiz, kulübümüz ve camiamıza zarar verebilecek nitelikte ve henüz kesinleşmemiş konular hakkında yanlış yorumlar yapmaktan kaçınmalarıdır. Milyonlarca taraftarı bulunan, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü Fenerbahçe Spor Kulübü, bugün içinde bulunduğu süreçten geçmişte de olduğu gibi yine camiasının kenetlenmesi ile çıkacaktır.''



