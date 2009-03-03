F.Bahçe bu sezon farklı

Yarı finalin ilk maçında Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, 26 yıldır kazanamadığı kupada bu sezon performansıyla güven veriyor. D grubu'nda ve çeyrek finalde çıktığı 6 maçı da kazanan Sarı-lacivertliler, 11 gol atıp 1 gol yedi.



Fenerbahçe, 26 yıldır kazanamadığı Türkiye Kupası'nda bu sezon emin adımlarla yürüyor.



Yarı finalin ilk maçında yarın Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Sivasspor'u konuk edecek sarı-lacivertli ekip, bu sezon kupada D Grubu'ndaki 4 ve çeyrek finaldeki 2 maçını da kazanıp, 6 maçta attığı 11 gole karşılık kalesinde 1 gol gördü.



Turkcell Süper Lig'de istikrarsız bir görüntü çizen sarı-lacivertliler, Fortis Türkiye Kupası'nda yarı finale gelene kadar sergilediği başarılı performansla, uzun yıllar hasret kaldığı kupa için taraftarını umutlandırıyor.



Kupa mücadelesi, son olarak 2005-2006 sezonunda final oynayan sarı-lacivertli ekibin bu sezon en istikrarlı performans ortaya koyduğu kulvar oldu. Ligde deplasman maçlarında çok sayıda puan yitiren Fenerbahçe, kupada çıktığı 3 deplasman maçını da galibiyetle tamamladı.



2008-2009 SEZONU KUPA MAÇLARI



Türkiye Kupası'nı en son 1982-1983 sezonunda kazanan Fenerbahçe'nin, bu sezon kupada aldığı sonuçlar ve maçlarda golleri atan futbolcular şöyle:



D Grubu

Ankaragücü-Fenerbahçe...: 0 - 1 (Semih)

Fenerbahçe-Bursaspor.....: 2 - 0 (Selçuk, Roberto Carlos)

Tokatspor-Fenerbahçe....: 0 - 1 (Kazım)

Fenerbahçe-Eskişehirspor: 3 - 0 (Alex, Deivid, Roberto Carlos)



Çeyrek Final

Fenerbahçe-Bursaspor....: 1 - 0 (Deivid)

Bursaspor-Fenerbahçe....: 1 - 3 (Alex 2, Güiza)