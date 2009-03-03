T24 LogoT24 Logo
Spor

F.Bahçe bu sezon farklı

Yarı finalinde Sivasspor ile karşılaşacak F.Bahçe, 26 yıldır kazanamadığı kupada bu sezon performansıyla güven veriyor.

03 Mart 2009 02:00

Yarı finalin ilk maçında Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, 26 yıldır kazanamadığı kupada bu sezon performansıyla güven veriyor. D grubu'nda ve çeyrek finalde çıktığı 6 maçı da kazanan Sarı-lacivertliler, 11 gol atıp 1 gol yedi.

Fenerbahçe, 26 yıldır kazanamadığı Türkiye Kupası'nda bu sezon emin adımlarla yürüyor.

Yarı finalin ilk maçında yarın Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Sivasspor'u konuk edecek sarı-lacivertli ekip, bu sezon kupada D Grubu'ndaki 4 ve çeyrek finaldeki 2 maçını da kazanıp, 6 maçta attığı 11 gole karşılık kalesinde 1 gol gördü.

Turkcell Süper Lig'de istikrarsız bir görüntü çizen sarı-lacivertliler, Fortis Türkiye Kupası'nda yarı finale gelene kadar sergilediği başarılı performansla, uzun yıllar hasret kaldığı kupa için taraftarını umutlandırıyor.

Kupa mücadelesi, son olarak 2005-2006 sezonunda final oynayan sarı-lacivertli ekibin bu sezon en istikrarlı performans ortaya koyduğu kulvar oldu. Ligde deplasman maçlarında çok sayıda puan yitiren Fenerbahçe, kupada çıktığı 3 deplasman maçını da galibiyetle tamamladı.

2008-2009 SEZONU KUPA MAÇLARI

Türkiye Kupası'nı en son 1982-1983 sezonunda kazanan Fenerbahçe'nin, bu sezon kupada aldığı sonuçlar ve maçlarda golleri atan futbolcular şöyle:

D Grubu
Ankaragücü-Fenerbahçe...: 0 - 1 (Semih)
Fenerbahçe-Bursaspor.....: 2 - 0 (Selçuk, Roberto Carlos)
Tokatspor-Fenerbahçe....: 0 - 1 (Kazım)
Fenerbahçe-Eskişehirspor: 3 - 0 (Alex, Deivid, Roberto Carlos)

Çeyrek Final
Fenerbahçe-Bursaspor....: 1 - 0 (Deivid)
Bursaspor-Fenerbahçe....: 1 - 3 (Alex 2, Güiza)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24