F.Bahçe: Biz durduk yere hiç konuşmadık

Pazartesi günkü maç öncesi Bursaspor hocası Şenol Güneş’in başlattığı ‘Volkan’ polemiğine Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu sert yanıt verdi. F.Bahçe Genel Sekreteri “Her maçımızdan önce birileri çıkıp konuşuyor. Biz durduk yere hiç konuşmadık” dedi.

Fenerbahçe ile Bursaspor arasında pazartesi günü oynanacak zorlu maç öncesi demeç savaşları yaşandı. Bursaspor Teknik Direktörü Şenol Güneş’in Fenerbahçe kalecisi Volken Demirel’in milli maçı terketmesi ile ilgili yaptığı eleştirilere sarı lacivertli kulüp resmi internet sitesinden yanıt verdi. Bursaspor’dan yanıt gecikmedi, yeşil beyazlılar da yapılan açıklamayla teknik direktörlerini korudu. Dün yaşanan bu demeç restleşmesinin ardından Hürriyet’e konuşan Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu kendilerine karşı bir algı operasyonu yapıldığını ifade etti.

‘Hep yanıt vermek zorunda kalıyoruz’

Fenerbahçe’nin sürekli kötü gösterilmeye çalışıldığını belirten Uslu şunları söyledi:

“Başkanlar bitti şimdi de teknik direktörler başladı. Her maçımızdan önce birileri konuşuyor. Biz hiç durduk yere çıkıp konuşmadık. Hep birileri konuştu. Biz yanıt vermek zorunda kaldık. Sonra biz ortalığı geriyormuşuz gibi bir algı oluşturuluyor. TFF eğer sezon ortasında yönetmelik çıkartıyorsa bu konuda da çıkartmalı. Başkanımız hiç hakem odası basmadığı halde sanki basıyormuş gibi algı oluşturdular. Biz 1 milyon üye projesi ile Türk sporunda devrim niteliğinde bir çalışmaya imza attık.

‘Kronik bir hal aldı’

F.Bahçe’nin açıklaması: “Daha önce G.Saray, Beşiktaş ve G.Birliği maçlarımızdan önce olduğu gibi, F.Bahçe’yle oynayacak olan takımların, açıklamalarıyla yaptıkları algı yönetimi artık kronik bir hal almıştır.”

‘Kimseyi suçlamadı’

Bursaspor’un açıklaması şöyle:

“Hocamızın yaptığı açıklamalar ciddiyetle dinlendiği takdirde, kendisinin olaylar hakkındaki görüşlerinde kimseyi suçlamadığı açıkça görülmektedir. Milli Takım kalecisi, hepimizin kalecisidir.”