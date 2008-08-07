F.Bahçe bir üst turda

Tempo24-



Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma yolunda ilk engeli rahat geçti. 2. ön eleme turundaki rakibi MTK Budapeşte ile 2-0 kazandığı maçın rövanşına çıkan sarı-lacivertli ekip, rakibini 5-0 yenerek, bir üst tura yükseldi. Macaristan'da oynanan ve maçta temsilcimizin golleri Semih Şentürk (4) ve Emre Belözoğlu'ndan geldi.



Ferenc Szusza Stadı'nda az sayıda seyirci önünde oynanan maçın ilk saniyelerinde Güiza ile golün sinyalini veren Fenerbahçe, 5. dakikada oluşan karambolde Semih'in vuruşuyla kendisini rahatlatan golü buldu.



Üstün olduğu ilk yarıda Güiza ve Lugano ile 2 kez farkı artırma şansı yakalayan temsilcimiz, soyunma odasına tek farkla önde indi.



İkinci yarının ilk bölümlerinde ev sahibi ekip topa daha çok sahip olmasına karşın, Fenerbahçe rakibine net pozisyon vermedi. 61. dakikada gecenin başarılı ismi Semih Şentürk ceza yayı üzerinden yaptığı şık aşırtma vuruşla farkı 2 'ye çıkardı.



Oyundan kopan zayıf rakibi karşısında rahat bir futbol sergileyen sarı-lacivertliler, 65. dakikada kazanılan penaltıda, Alex'in yerine oyuna giren yeni transfer Emre Belözoğlu'nun golüyle durumu 3-0 yaptı.



Kalan dakikaları formaliteye dönen mücadelenin 79. ve 81. dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Semih Şentürk, skoru 5-0'a taşıdı. 90 dakika sonunda, daha önce tarihinde iki kez elendiği Macar rakibini Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetlerinden birini alarak saf dışı bırakan Fenerbahçe, adını bir üst tura yazdırdı.



Devler Ligi gruplarına kalabilmek için sarı-lacivertlilerin bir sonraki turdaki rakibi ise Sırbistan'ın Partizan takımı oldu. Fenerbahçe 3. ön eleme turu ilk maçını 12 Ağustos Salı günü Sırbistan'da, rövanşı ise 27 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynayacak.





MTK BUDAPEŞTE: 0 - FENERBAHÇE: 5



Stat: Ferenc Szusza

Hakemler: Martin Atkinson xxx, David Richardson xxx, Ian Gosling xxx (İngiltere)

MTK Budapeşte: Vegh x, Horvath xx, Lambulic xx, Pollak x, Zsidai x, Pinter xx, Nagy x, Balogm xx, Urban x, Pal x (Dk. 71 Kulcsar x), Bori x

Fenerbahçe: Volkan xxx, Lugano xx, Roberto Carlos xxx, Edu xx, Kazım xxx (Dk. 65 Burak xx), Güiza xx (Dk. 75 İlhan Parlak xx), Alex xxx (Dk. 65 Emre xxx), Selçuk xxx, Semih xxxx, Uğur xxx, Gökhan Gönül xxx

Gol: Dk. 5, Dk. 61, Dk. 79 ve Dk. 81 Semih, Dk. 67 Emre (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 22 Urban (MTK Budapeşte), Dk. 38 Gökhan, Dk. 45 Kazım, Dk. 88 Burak (Fenerbahçe)





MAÇTAN DAKİKALAR



1. dakikada ceza sahasına atılan topla Güiza buluştu. Güiza'nın kaleye attığı şutu Vegh son anda parmaklarıyla kornere çıkardı.



5. dakikada karşılaşmanın ilk golü geldi. Kazım'ın sağ taraftan ortasında Güiza topla buluştu. Güiza'nın kaleye attığı şut defanstan sekti ve Semih'in önünde kaldı. Semih 2 metreden topu üst ağlarla buluşturdu: 1-0



9. dakikada Uğur Boral, Güiza'yı kaçırdı. Çalımlarla ceza sahasına giren İspanyol futbolcu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Top direğin yanından az farkla auta gitti.



11. dakikada ev sahibi MTK'nın kaleye 20 metreden kazandığı serbest vuruşta, Bori'nin şutu barajı aşarak Volkan tarafından kurtarıldı.



31. dakikada Semih'in ara pasıyla topla buluşan Güiza'nın kaleye attığı şut defansa çarparak kornere çıktı.



32. dakikada Alex'in ortasına Lugano kafayı vurdu. Top yan direkten az farkla auta gitti.



39. dakikada ev sahibi MTK, ilk kez ciddi bir pozisyon yakaladı. Gökhan tarafından sert bir müdahaleyle düşürülen Bori serbest vuruş kullandı. Ceza sahasına yaptığı orta Balogm'un önünde kaldı. Macar futbolcunun şutunu Volkan güçlükle önleyebildi.



56. dakikada Fenerbahçe, sağ taraftan serbest atış kazandı. Roberto Carlos'un kullandığı serbest vuruş az farkla kalenin yanından auta gitti.



61. dakikada Fenerbahçe, Macar rakibine karşı sağlı sollu ataklarını hızlandırdı. Gökhan Gönül'den aldığı pasla Semih kaleye yaklaşık 15 metreden mükemmel bir aşırtma vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0



67. dakikada Güiza'nın sağ taraftan yaptığı ortayı, MTK defansı elle kesince hakem penaltı noktasını gösterdi. Emre Belözoğlu, penaltı atışında topu ayrı, kaleciyi ayrı köşeye göndererek takımını 3-0 öne geçirdi. Emre, aynı zamanda Fenerbahçe forması altında ilk golünü atmış oldu.



76. dakikada Burak orta sahadan kafayla Semih Şentürk'ü kaçırdı. Topu bir hayli süren Semih, ceza sahasından vurduğu şutu kalenin oldukça üstünden auta yolladı.



Bu dakikadan itibaren Fenerbahçe, rakibini tamamen ablukaya aldı. MTK'lı futbolcular disiplinden koptular ve 79. dakikada Roberto Carlos'un sol taraftan çıkardığı son şut MTK defansından sekti. Topla buluşan Semih, ceza sahasının içinden düzgün bir vuruşla kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu: 4-0



81. dakikada Fenerbahçe'nin 5. golü geldi. Fenerbahçe, bu dakikalarda artık sahada yürüyen MTK'lı futbolcuların üstüne kontra ataklarla gitti. Burak'ın sağdan ortasına Semih Şentürk, güzel bir kafa vuruşuyla kendisinin 4., takımının ise 5. golünü kaydetti: 5-0.

