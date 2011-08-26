F.Bahçe bir günde 220 milyon kaybetti

T24 -

25 milyon Euro’luk gelir kaybı



Fenerbahçe hisseleri 18.30 düştü





Bordo mavi 405 milyon lira

Şike operasyonu Fener’i borsada 799 milyon TL eritti

Aslan ve Kartal’ın hisseleri de değerlendi

Hürriyet'in haberine göre, Şampiyonlar Ligi kapısının kapanması Fenerbahçe’ye önemli bir gelirden mahrum bıraktı. Bu karar Fenerbahçe’nin kasasına girecek gelirden olmasına neden olurken, Fenerbahçe’nin borsada işlem gören şirketi Fenerbahçe Sportif dün yaptığı açıklamada bu kaybın 1 Haziran 2011 ve 31 Mayıs 2012 arasında performans primleri hariç, 25 milyon Euro civarında olacağını duyurdu.Fenerbahçe’nin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) işlem gören şirketi Fenerbahçe Sportif hisseleri dün açılışın ardından hızla değer kaybetmeye başladı. Güne yüzde 9’un üzerinde kayıpla başlayan hisseler senetleri taban fiyata geriledi. İkinci seansta Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekili ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Nihat Özdemir’in istifa haberi hisseler dip yaptı. Hisseler gün sonunda yüzde 18.30 geriledi. Böylece önceki gün 1 milyar 202 milyon lira piyasa değerine sahip olan Fenerbahçe Sportif hisseleri 220 milyon lira eriyerek 982 milyon 500 bin liraya geriledi.Süper Toto Süper Lig’i ikincilikle tamamlayan Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi’ne Fenerbahçe’nin yerine katılacağı haberi hisseleri borsada işlem gören Trabzonspor Sportif hisselerini uçurdu.Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi’ne katılımı ile 20 milyon Euro civarında gelir elde edeceği açıklaması hisselerdeki çıkışı hızlandırdı. İlk seansta yüzde 14.70 oranında değer kazan hisse senetleri gün sonunda 16.20 liradan yaptığı kapanış ile yüzde 21.8 oranında değer kazandı.Böylece Trabzonspor Sportif hisselerinin toplam piyasa değeri de 1 günde 72 milyon 500 bin lira değer kazandı. Önceki gün 332 milyon 500 bin lira olan Trabzonspor Sportif hisselerin toplam piyasa değeri dünkü yükselişle birlikte 405 milyon liraya ulaştı.Şike operasyonuna yönelik olarak soruşturmasının başladığı 3 Temmuz tarihinden bu yana 4 büyük kulübün borsada işlem gören şirket hisseleri erimeye devam etti.3 Temmuz’dan önce piyasa değeri 1 milyar 781 milyon lira olan Fenerbahçe Sportif hisseleri dünkü düşüşle birlikte 982 milyon 500 bin liralık değere geriledi ve bu dönemdeki kaybı 798 milyon 750 bin lirayı buldu.Galatasaray Sportif hisselerinin bu dönemde 1 milyar 48 milyon lira olan piyasa değeri ise 309 milyon 477 bin lira eriyerek 738 milyon 842 bin liraya geriledi.Trabzonspor Sportif hisselerindeki kayıp ise bu dönemde 41 milyon 250 bin lira olurken piyasa değeri 446 milyon 250 bin liradan son toparlanmaya rağmen 405 milyon lirada kaldı.Beşiktaş Futbol Yatırımları hisselerinde ise 3 Temmuz’da 410 milyon lira olan piyasa değeri bu dönemde 56 milyon 400 bin lira gerileyerek 353 milyon 600 bin liraya düştü.Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nden men edilmesi haberinin ardından hisseleri borsada işlem gören Galatasaray ve Beşiktaş’ın borsa şirketleri de değer kazancı ile günü tamamladı. Galatasaray’ın borsada işlem gören şirketi Galatasaray Sportif hisseleri gün sonunda yüzde 6 oranında değer kazandı. Beşiktaş Futbol yatırımları ise yüzde 9.41 primle kapanış gerçekleştirdi. Böylece Galatasaray Sportif hisselerinin değeri 697 milyon 21 bin liradan 738 milyon 842 bin liraya yükselirken, Beşiktaş’ın Futbol Yatırımları’nın toplam piyasa değeri de 323 milyon 200 bin liradan 353 milyon 600 bin liraya ulaştı.