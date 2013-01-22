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Spor

F.Bahçe Belhanda'yı açıkladı ama kulübü 'transferi imkânsız' dedi

Fenerbahçe'de Younes Belhanda transferi belirsizliğini koruyor

22 Ocak 2013 10:11

Fenerbahçe, Younes Belhanda ve kulübü Montpellier ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi ancak Fransız ekibinin başkanının açıklaması kafaları karıştırdı. Montpellier Başkanı Louis Nicollin "Belhanda, Fenerbahçe'ye gitmeyecek, bu imkansız" diyerek herkesi şoke etti.
 
Fenerbahçe'de Younes Belhanda transferi belirsizliğini koruyor.

Sarı-lacivertliler, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Faslı futbolcunun için çalışmalarını sürdürüyor.

Kulüpten borsaya gönderilen yazıda Belhanda ve kulübü Montpellier ile görüşmelere başlandığı kamuoyuna duyuruldu.

Bu açıklama, Fenerbahçe'nin transferde önemli aşama kaydettiği ve kısa sürede Younes Belhanda'ya imza attıracağı şeklinde yorumlandı. Ancak Montpellier Başkanı Louis Nicollin'den gelen açıklama kafa karıştırdı.

L'equipe gazetesinin internet sitesine bir röportaj veren Nicollin'e, Fenerbahçe'nin Belhanda'nın transferi için yaptığı resmi açıklama soruldu. Niccolin "Belhanda'yı Fenerbahçe'den başka kim istiyor bilmiyorum ama finansal garanti açısından oraya transferi karışık bir durumda. Belhanda, Fenerbahçe'ye gitmeyecek, bu imkansız" diyerek herkesi şoke etti.

Nicollin, ödemelerde sıkıntı olmadığı için genellikle Alman ve İngiliz takımlarına futbolcu sattıklarını söylerken, "İspanya'da Barcelona ve Real Madrid dışındaki kulüpler de ödemeler konusunda çok pazarlık yapıyor" diyerek tercihini dile getirdi.

Nicollin, 22 yaşındaki Faslı oyuncunun performansını da değerlendirirken "Belhanda'nın şampiyon olmamıza katkısı büyüktü. Ancak bu sezonki başarımızda fazla bir payı olduğu söylenemez" eleştirisinde bulundu.

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