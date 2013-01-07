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Spor

F.Bahçe, Belhanda'da beklemeye geçti

Sarı-lacivertliler, Belhanda ile her konuda anlaşmaya vardı. Ancak Fransız kulübünün istediği yüksek bonservis bedeli imzayı geciktiriyor

07 Ocak 2013 15:36

Faslı futbolcu Belhanda ile her konuda anlaşmaya varan Fenerbahçe, yüksek bonservis bedeli istenmesi nedeniyle beklemeye geçti.
 
Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sırasında Fransa'nın Montpellier takımında oynayan Faslı yıldız Younes Belhanda bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, Belhanda ile her konuda anlaşmaya vardı. Ancak Fransız kulübünün istediği yüksek bonservis bedeli imzayı geciktiriyor.

Fenerbahçe, Younes Belhanda için Montpellier’ye 12 milyon Euro önerdi. Oyuncuyla her konuda anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, Fransız ekibinin istediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle beklemeye geçti.

Fenerbahçe Başkan Vekili Abdullah Kiğılı, Montpellier’nin istediği astronomik rakamlar nedeniyle Belhanda transferini askıya aldıklarını söyledi. 1990 doğumlu Belhanda, geçen sezon Fransa'da yılın oyuncusu seçilmişti.

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