F.Bahçe Batman Petrolspor-72 Batmanspor karmasını 2-0 yendi

T24- TRT'nin Kürtçe kanalı TRT6 ve Fenerbahçe televizyonundan canlı verilen maçta Fenerbahçe Batman karmasını Mehmet Topuz ve Kazım Kazım'ın attığı gollerle 2-0 yendi. Maça Maliye Bakanı Mehmet Şimşek damgasını vurdu.





İkinci yarıda bir topu kale sahası içinde ıskalayan Şimşek için 'Güiza'yı aratmadı' yorumu yapıldı. Fenerbahçeli yöneticileri ve gazetecileri taşıyan otobüs, stadın önünden hemen ayrılmasının ardından bir grup tarafından taş yağmuruna tutuldu. Taşlı saldırıya uğrayan otobüsün camları kırılırken, yaralanan olmadı



Fenerbahçe, karşılaşmanın 43. dakikasında Mehmet Topuz'un attığı golle ilk yarıyı Batman Karması karşısında 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe 66. dakikada Kazım'ın attığı golle skoru 2-0'a getirdi ve mücadele böyle sona erdi.



Taraftarlar karşıladı



Batman Petrolspor ve 72 Batmanspor’la özel maç oynamak için tarihinde ilk kez Batman’a gelen Fenerbahçe kafilesi, çok büyük bir ilgiyle karşılandı.



Başkan Yıldırım'da Batman'da



Sarı lacivertli futbolcularla teknik direktör Aykut Kocaman’a Batman Havaalanı'na inişlerinde yoğun ilgi gösterildi. Fenerbahçe kafilesinde Başkan Aziz Yıldırım, Başkan vekili Nihat Özdemir, asbaşkanlar Ali Koç, Abdullah Kığılı, Nihat Özbağı, Şekip Mosturoğlu ve Mithat Yenigün'le çok sayıda yönetici yer aldı.



Çiçekler verdiler



Özel uçakla saat 11.30’da Batman Havaalanı'na inen Fenerbahçe kafilesini Batman Vali Yardımcısı Mustafa Cihat Feslihan, TPAO Genel Müdürü Mehmet Uysal, TPAO Batman Bölge Müdürü ve Petrolspor 2’nci Başkanı Süleyman Çalık çiçeklerle karşıladı.



Yarasalar Grubu'ndan destek



Batman’daki üst düzey yöneticilerin karşıladığı Fenerbahçe kafilesine, “Yarasalar“ adlı taraftar grubu da yaptıkları çeşitli gösterilerle destek verdi.



Eskortlarla otele gittiler



Batman Havaalanı’nda Fenerbahçe için alınan güvenlik tedbirleri, yol boyunca da devam etti. Sarı lacivertliler, Batman Petrolspor’a ait otobüsle maç saatine kadar dinlenecekleri TPAO Kristal Park’a eskortlar eşliğinde gittiler.



”Beşiktaş ve Galatasaray'ı da istiyoruz”



Güneydoğu sorununun sürekli dillendirildiği günlerde Fenerbahçe’nin yöreye maç için gelmesi Batmanlılar'ı sevindirdi. Batmanlılar, “Fenerbahçe bunu gerçekleştirerek bize destek oldu. Bizler de milyonların gönül verdiği futbol takımlarına yakın olmak, tuttuğumuz takımı yakından görmek istiyoruz. Beşiktaş ve Galatasaray’dan da aynı ilgi ve alakayı göstermesini bekliyoruz“ dediler.



Kurban kesildi



Fenerbahçe kafilesinin Kristal Park’a gelişi sırasında futbolcular, kurban kesilerek karşılandılar. Taraftarlar burada da Fenerbahçeliler'i yanlız bırakmayarak sevgi gösterisinde bulundu.



Alex'e sevgi gösterisi



Batman’a gelen Fenerbahçe kafilesinde bulunan kaptan Alex, Colin Kazım, Mehmet Topuz, Caner ve öteki futbolcumlara Batmanlılar büyük ilgi göstererek sevgi gösterilerinde bulundular.



Yönetim Batman Üniversitesi'nin açılışına katıldı



Kafilede yer alan Başkan Aziz Yıldırım, İkinci Başkan Nihat Özdemir, Asbaşkan Ali Koç, Abdullah Kiğılı, Nihat Özbağı, Şekip Mosturoğlu ve Mithat Yenigün'le yönetim kurulu üyeleri Batman Üniversitesi'nin yeni öğretim yılının açılış etkinliklerine katıldı.



Bakan Şimşek halay çekti



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman Üniversitesi’nin akademik açılışı ve Batman Karması-Fenerbahçe maçını izlemek için Ankara’dan özel uçakla memleketine geldi. Havaalanında davul zurna eşliğinde karşılanan Bakan Şimşek, davulculara bahşiş verdi. Bakan Şimşek, daha sonra Vali Ahmet Turhan, TPAO Bölge Müdürü Süleyman Çalık ve kendisine karşılayanlarla birlikte halay çekti.



Batmanlılar'a alkış



Fenerbahçeli futbolcular maç öncesinde ısınırken 16 Mayıs Şehir Stadı'nın dolduran Batmanlılar, kaptan Alex’le öteki futbolcuları tek tek alkışladılar. Futbolcular da Batmanlı sporseverlere alkışla karşılık verdi.



Formalar kapış kapış



Çevre illerden gelenler olduğu kent merkeziyle stadın çevresi, Fenerbahçe'nin kaşkol, forma, şapkalarını satmak isteyenlerle doldu. Bu arada 72Batmanspor ve Batman Petrolspor ürünlerinin de çok miktarda satıldığı gözlendi.



Stat tamamen doldu



Fenerbahçe ile Batman Karması maça, ”Doğusuyla Batısıyla Haydi Türkiyem Eel Ele” yazılı pankartla çıktı. Batman 16 Mayıs Şehir Stadyumu’nun 5000 kişilik tribünleri tamamıyla doldu.



Bakan 2 takımda da oynadı



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memleketi Batman’da ayrı bir mutluluk yaşadı. Çocukluğunda Fenerbahçe forması giymek istediğini söyleyen Şimşek, maçta her 2 tamınında formasıyla sahada 10’ar dakika futbol oynadı. Şimşek, ilk yarıda Batman Petrolspor'un 27 numaralı ’Mehmet Şimşek’ yazılı formasıyla Fenerbahçe’ye karşı mücadele etti. Bakan Şimşek 2'nci devrede de 7 numaralı ’Mehmet Şimşek’ yazılı formasıyla Fenerbahçe takımında yer aldı.



Bakan:“Fener çocukluk aşkım“



Bakan Şimşek, maç öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe’nin Batman’a gelmesinden çok büyük mutluluk duyduğunu, muhteşem bir gün olduğunu söyledi. Çocukluk aşkı Fenerbahçe’nin kentinde olmasına sevindiğini belirtirken şöyle dedi:

“Bugün muhteşem bir gün. Hakikaten Türkiye’nin hatta dünyanın güzide kulüplerimizden biri olan Fenerbahçe, Batman’ımızda Batman takımlarıyla karşı karşıya gelecek. Ayrı bir anlamı var. Fenerbahçe benim çocukluk aşkım. Bu maç, bir maçın ötesinde bir anlama sahip. Başkanımızla 2 ay önce Ankara’da bir araya geldik. Birlik ve berberliği güçlendirmek için kardeşliği pekiştirmek için koskocaman Fenerbahçe’yi İstanbul’dan alıp Batman’ımıza getirdik. Bugün buradaki gençler buradaki heyecanı hissetsin. Aynı zamanda diğer kulüplerimize örnek bir davranış. Çünkü bizim Batı’da, Doğu’da sürekli kardeşlik bağlarını güçlendirmemiz lazım. Bu heyecanı ve coşkuyu güçlü tutmamız lazım. Türkiye gerçekten zengin bir ülke. Ekonomisiyle kardeşliğiyle çeşitliği ile Türkü ile Kürdüyle Lazıyla herkes biz biriz beraberiz bütünüz. Bugün bu maçla daha da pekişecektir. Her iki taraftan da bir süre oynamama imkan verecek.“



Yıldırım teşekkür etti



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise Bakan Şimşek ve Batmanlılara teşekkür etti, “Burada yönetici arkadaşlarımız ile mutluyuz. Türkiye hepimizin bu topraklar hepimizin. Fenerbahçe tarihinde hep ilkleri yapmıştır. Bugünde bu konular için bir katkı yapabiliyorsak Fenerbahçe Spor Kulübü olarak inşallah dostane maç yaparız burada biter. Türkiye’nin diğer yerlerine Fenerbahçe yine gidecek ve dostluk maçları yapacak“ dedi.



Ali Koç: İlk adım



Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Koç ise maçta önce, “Başkanımızın vizyonu doğrultusunda bu yıl bu maçları daha sık yapacağız. Onunla ilgili ilk adım. Keşke stat büyük olsa da çok sayıda kişi gelseydi. Bu yıl bir Doğu’da bir Batı’da bir Kuzey’de bir Güney’de gidip Fenerbahçe’yi izlettirmek istiyoruz. Fenerbahçe’yi sadece televizyonlarda izleyenlere onlara takımı götürmek istiyoruz. Geldiğimizden beri çok güzel ağırlanıyoruz. Üniversitenin açılışına da gittik herkese teşekkür ediyoruz. İki yerel takıma başarılar diliyoruz. Çok sıcak karşıladılar. İnşallah bu gibi organizyasyonlara devam ederiz“ diye konuştu.



Kürtçe yayınlandı



Fenerbahçe-Batman maçını TRT’nin Kürtçe kanalı TRT 6’dan naklen yayınlandı. Karşılaşma Kürtçe anlatılırken, zaman zaman Kürtçe bilmeyen izleyiciler için maçla ilgili Türkçe bilgiler verildi.



