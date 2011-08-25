'F.Bahçe Avrupa'ya gitseydi Türkiye 8 sene ceza alabilirdi'

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe'nin avrupa kupalarından men edilmesi hakkında, "Burada büyük bir risk var. İnşallah, Fenerbahçe bu süreçten temiz çıkarlar. Sonuçta bu seneyle kurtulmuş olabilirler. Fenerbahçe büyük bir ceza almadan bu süreci geçebilir. Aslında Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılsaydı, biz ısrarcı olsaydık ve alsalardı. İleride bir şey olsaydı 8 yıla varan ceza alırlardı. Dolayısıyla Fenerbahçe sonuçta burada sadece bir senesini kaybediyor” diye konuştu.





FB Başkanvekili Özdemir: Bizi düşürün





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Habertürk'te Fatih Altaylı'nın TFF Başkanı Aydınları konuk ettiği programına telefonla bağlanan Fenerbahçe Asbaşkanı Nihat Özdemir, programın konuğu Mehmet Aydınlar'ı hedef alarak, "UEFA, şike soruşturması konusunda sıfır tolerans gösterilmesini istiyor. Peki Sayın Aydınlar'a soruyorum; Sıfır toleransı UEFA sadece Fenerbahçe için mi uyguluyor. TFF bizi hemen Bank Asya 1. Lig'e düşürsün. Biz de bu sezon şampiyon olalım. Ardından önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edelim. Bizi hemen yarın bir alt lige düşürün" ifadelerini kullandı.



Mehmet Ali Aydınlar ise bu konuşmalara karşılık "Daha dün benim doğruları söylediğimi ifade eden Nihat Özdemir, bugün her şeyi baştan beri her şeyi yanlış yaptığımı söylüyor. Bu tribüne oynamaktır. Ben bu kulübe hizmet ettim. Bu söylenenleri ben ve arkadaşlarım hak etmiyoruz. Ben en büyük eleştirileri Fenerbahçeli olduğum için alıyorum. Kendisini hayretle ve ibretle dinledim. Kararı sanki ben verdim, ben UEFA'yım, sanki ben UEFA'da kendilerini savunmamışım. Ben kendilerine Cenevre'ye gidin kendinizi savunun dedim. Bence ayıp oluyor, hiç yakışık almıyor. Medya önünde çıkıp konuşmak benim tarzım değil. Üzüntülerimi ifade etmek isterim. Fenerbahçe benim kulübüm ama ben farklı bir noktadayım, farklı yerdeyim. Bugüne kadar yaptığımız şeyleri doğru olduğunu söyleyenler, amacı şaşırtıyorlar. Sadece yazık diyorum.”." şeklinde yanıt verdi.



Aydınlar: UEFA tehdit etti



Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan başkan Aydınlar, UEFA'nın kendilerine dün bir yazı gönderdiğini ifade ederek, bu yazıda Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden men etmemeleri halinde 8 yıl ceza verileceğinin vurgulandığını söyledi. Yazının kendilerine ulaştığında, kulüp başkanlarıyla toplantı halinde olduklarını anlatan başkan Aydınlar, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Saat 16.00 sıralarında Fenerbahçe Başkanvekili Nihat Özdemir ve Asbaşkanı Ali Koç ile görüşme yaptım. Yazıda, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacağını, bu konuda Fenerbahçe'nin özveride bulunmasını istiyordu. Bunu federasyonun engellemesini, aksi taktirde 8 yıla kadar ceza verebileceklerinden bahsediyordu. Ben de Fenerbahçe yöneticilerine bunu tebliğ ettim. Bu bizim kararımız, yaptırımımız değil, UEFA'nın kararı. Eğer bu kararı almasaydık, hem milli takım, hem diğer kulüp takımları 8 yıl ceza alacaktı. Bugün 12.00'ye kadar süre vermişlerdi. Bunu akşam saatleri yapalım dedik, öğleden sonrayı kabul ettiler.



Fenerbahçe'den bize bir yazı geldi. Bizim 15 Ağustos'ta açıkladığımız karara bağlı olduklarını, kendilerinin o noktada olduğunu, bu kadar dar bir süre içinde bu konuya müspet ya da menfi cevap veremeyeceklerini ifade ettiler. Ali Koç federasyona geldi ve yüz yüze bir görüşme yaptık. Öğleden sonra tekrar aradık, Ali Koç ve Ali Yıldırım geldi. Tekrar durumu değerlendirdik. Burada yapabileceğimiz bir şey yoktu, öbür türlü Türkiye'yi riske edecektik, Türkiye ceza alacaktı. Kendileri de bunun farkındaydı. Daha sonra biz yönetim kurulu toplantısı yaparak bu kararı aldık.”

“UEFA'ya baskılar var"



Mehmet Ali Aydınlar, UEFA yetkililerin hiçbir belgeyi görmediklerini vurgulayarak, “Ancak burada medya takip sistemleri var. Her şeyi takip ediyorlar. Biz de günlük raporlar veriyoruz. Ayrıca UEFA'ya çok baskı var. Kendilerine çok sayıda mail geldiğini söylediler” dedi.



UEFA'nın üstünde Yunanistan'a verilen cezalarla ilgili de baskı olduğunu kaydeden Aydınlar, “UEFA, Yunanistan'dan iki takımı 5 yıl ihraç etti. Onlara, 'Yunanistan küçük bir ülke ceza veriyorsunuz, siz bir sürü şey olan Türkiye'ye hiçbir şey yapmıyorsunuz' şeklinde baskılar var. Platini de bu işe çok önem veriyor ve sıfır tolerans tanınıyor” ifadelerini kullandı.



Aydınlar, Türkiye'den bir kulüpten UEFA'ya mail gittiği yolunda bir bilgilerinin olmadığını da kaydetti.

“Menfaat sağlamaya çalışanlar var"



Aydınlar, bu süreci en doğru, hukuka en uygun şekilde yürüttüklerini ve gizli saklı bir şey yapmadıklarını belirterek, “Bu süreçte herkesin yardım etmesini bekleyip isterken, maalesef bu süreçten yararlanmak isteyenler var” dedi.



Trabzonspor, Galatasaray ile Beşiktaş kulüpleriyle bir probleminin olmadığını kaydeden Aydınlar, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Benim tuttuğum bir takım var, olmasaydı bu sporla ilgim olmazdı. Bunun için federasyona takılan isimler var. Objektif olmak zorundayım, olduğuma inanıyorum. Arada bir yapılan saldırılarla bu birliktelik bozuluyor ve bundan futbol zarar görüyor. Futbolun içindeki bütün bireyler zarar görüyor. Ancak ben sorumlu davranıp, 3-5 kişi sorumsuzluk yaparsa bunun bedelini hepimiz öderiz.”

"Beşiktaş iyi niyetli davranıyor diye"



Aydınlar, UEFA'nın Beşiktaş'ın süreçle ilgili davranışından memnun olduğunu belli ettiğini dile getirerek, “UEFA ile görüşmek için Cenevre'ye giden arkadaşlarımıza bunu ilettiler. 'Beşiktaş'ın biz kupamızı iade edeceğiz, aklanırsak alacağız' demesini UEFA olumlu karşıladı. Fenerbahçe de bu şekilde davransaydı daha farklı olurdu. Beşiktaş'ın bir yöneticisi bulaştı, hocası bulaştı. Ama Beşiktaş iyi niyetli davranıyor, diye Cenevre'ye giden arkadaşlarımıza söylemişler” ifadelerini kullandı.



Fenerbahçeli yöneticilere olağanüstü genel kurula gitmelerini ve bu konuyu tartışmalarını söylediğini anlatan Aydınlar, “Seçimli, ya da seçimsiz yapılacak genel kurulla bunu tartışmalarını söyledim. Bu da yapılmadı. Beşiktaş'ın davranışının UEFA tarafından övülmesi bize bir tüyo verdi. Biz de bunu kendilerine ilettik, bunu değerlendireceklerini söylediler, ama bir şey yapılmadı. Onlar bu konuda adım atmadılar, suçsuz olduklarına inanıyorlar. Biz de, kanıtlanmadıkça herkes suçsuzdur diyoruz” şeklinde konuştu.

“En ufak bir şüphede daha..."



Aydınlar, UEFA'nın kendilerine, “En ufak şüphede bile Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne alamayacaklarını” bildirdiğini söyledi.



UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'ne çok önem verdiğini kaydeden Mehmet Ali Aydınlar, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Onlar bu ligi dünyanın en önemli markası olarak görüyor ve sıfır riskten bahsediyorlar. İstanbul'a gelen UEFA yetkilisi en ufak risk varsa Şampiyonlar Ligi'ne bu takımları kabul edemeyeceklerini söyledi. Bu kadar insanın tutuklu olduğunu ve hakimlerin boşuna tutuklama yapmayacağını söylediler. Polisin, maçlarda şike var görüşünü boşuna söylemeyeceğini bildirdiler.



Aslında bunun sinyalleri daha önce verilmişti. Ben de, basın toplantısında yaptığım konuşmada bunun uyarısını yapıp, 'Kendilerinden şüpheleri varsa gitmesinler' demiştim.



Beni Fenerbahçeli yöneticilerle görüştüğüm için eleştirenler var. Ama ben, o gün toplantıdan önce Fenerbahçe İkinci Başkanı ve Asbaşkanıyla görüştüm ve bunu tavsiye ettim. 'Şampiyonlar Ligi'ne katılmazsanız iyi olur' dedim. Bu konuyu değerlendirip lige katılacaklarını söylediler.”



Başkan Aydınlar, UEFA'nın Fenerbahçe'nin aklanması halinde tazminat ödemeyi göze aldığını da kaydederek, “Bize, eğer Fenerbahçe aklanırsa, biz tazminat öderiz' dediler” ifadesini kullandı.

“Türkiye'yi riske aramazdık"



Kendilerine söylenilen cezanın 8 yıl olması nedeniyle bu kararı almak zorunda kaldıklarını anlatan Aydınlar, “Biz burada Türkiye'yi riske edemezdik” dedi.



Aydınlar, UEFA'nın Makedonya'da bir takıma çok yakın bir zamanda 8 yıl ceza verdiğini vurgulayarak, “Burada büyük bir risk var. İnşallah, Fenerbahçe bu süreçten temiz çıkarlar. Sonuçta bu seneyle kurtulmuş olabilirler. Fenerbahçe büyük bir ceza almadan bu süreci geçebilir. Aslında Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılsaydı, biz ısrarcı olsaydık ve alsalardı. İleride bir şey olsaydı 8 yıla varan ceza alırlardı. Dolayısıyla Fenerbahçe sonuçta burada sadece bir senesini kaybediyor” diye konuştu.

“UEFA bizim kararlarımıza müdahale edemez"



UEFA'nın Türkiye Futbol Federasyonunun alacağı kararlara müdahale edemeyeceğini savunan başkan Aydınlar, UEFA'nın sadece daha sonra Tahkim Kurulunun vereceği karara itiraz edebileceğini savundu.



Aydınlar, özerk bir kurum olduklarının altına çizerken, UEFA'nın nihai karar sonrasında, Türkiye aleyhine bir karar verip veremeyeceği konusunda ise bilgisinin olmadığını, bu konuda hukukçuların daha iyi bilgi verebileceğini söyledi.

"Spor kulübü yöneticiliği yapmayı düşünmüyorum"



Başkan Aydınlar, “Hala aklınızda Fenerbahçe Kulübü'ne başkan olmak var mı?” sorusu üzerine, “Bundan böyle spor kulübü yöneticiliği yapmayı çok düşünmem, zaman ne gösterir bilemezsiniz, aslında kendimi bağlayıcı konuşma yapmayı istemem” dedi.

“Haberim yoktu, olsaydı başkan olmayı istemezdim"



Başkan olmadan şike operasyonundan haberinin kesinlikle olmadığını kaydeden Aydınlar, “Haberim yoktu. Olsaydı açıkçası başkan olmazdım” ifadesini kullandı.



3 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 2 ay geçtiğini hatırlatarak, o tarihten bu yana sanki 2 yıllık bir süreç yaşadıklarını anlattı.

“Durum hala vahim"



Başkan Aydınlar, soruşturma savcısıyla ilk görüşmelerinin ardından “Durum vahim” dediğinin ve bunun eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine, “Durum hala vahim değil mi? Kulüplerin yöneticileri tutukluysa, Şampiyonlar Ligi'ne gitmeleri engelleniyorsa hala durum vahimdir. Bu kadar kişinin tutuklu yargılanması durumun vahim olduğunu açıkça gösteriyor” diye konuştu.



Savcının 3-4 ay gibi bir sürede iddianamenin açıklanacağını söylediğini aktaran Aydınlar, “O gün geldi mi ne olacağını göreceğiz. Bizim de bir hesabımız var ama onu söylemeyeyim” dedi.



Aydınlar, savcı beyin kendisine, “Biz iddia ederiz. Bizim her suçlamamız da sonuçta doğru çıkmayabilir. Her şey mahkemede ortaya çıkar” dediğini dile getirerek, “Toplumun bir kesiminde bizim için 'Olayı savsaklıyor, Fenerbahçe'yi korumak için birtakım şeyler yapılıyor' şeklinde bir algı söz konusu. Basın toplantısında ciddi olduğumuzu, ama savunma hakkının olduğunu göstermek için Etik Kurulunun raporunu okudum” diye konuştu.



Aydınlar, mahkeme kararını beklemeden federasyonun kararını vereceğini, ancak bunun savunmalar alındıktan sonra gerçekleşeceğini ifade etti.



“Fenerbahçeli olmanız bu süreçte avantaj mı dezavantaj mı?” sorusu üzerine başkan Aydınlar, “Nereden baktığınıza bağlı. Ben böyle bir sürecin içinde olmak istemezdim. Orada adil olmak, objektif olmak, herkese eşit mesafede olmak önemli. Bu da benim en önemli özelliklerimden birisi” diye yanıtladı.

“Soruşturmada sadece Fenerbahçe varmış gibi algı oluşuyor"



Soruşturma kapsamında çok sayıda kulübün, teknik adamın ve futbolcunun bulunduğunu kaydeden Aydınlar, “Soruşturma kapsamında Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Sivasspor, Mersin İdman Yurdu, takımları kulüp olarak var. Bunların dışında da futbolcusu, hocası olan başka birçok kulüp var. Eskişehirspor, Gençlerbirliği, Ankaragücü, Bucaspor, Kardamir Karabükspor var. Bakarsanız birçok kulüp var. Fenerbahçe çok önde gözüküyor...Başkanın olması, büyük camia olması, şampiyon olması. Sadece Fenerbahçe varmış gibi algı yaratıyor ama böyle bir şey yok aslında” şeklinde konuştu.



Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe'nin böyle suç işlediği kesin belli olmadığını belirterek, “Sadece şüpheliler. Şike yaptıkları tespit edilirse bir alt lige düşerler. Biz çekildik derse, onunla ilgili de karar çıkar. Hangi ligi oynamaları gerekiyorsa o ligden devam ederler. Bu olaylara reaksiyon, tepki olmasını anlayışla karşılarım. Ancak kulübü yönetenlerin daha sağlıklı düşünmeleri gerekir” ifadelerini kullandı.



“Sıfır tolerans kapsamına Trabzonspor girmiyor mu?” sorusunun yöneltilmesi üzerine Aydınlar, “Bu çok doğru bir soru. Ama bu kararı UEFA veriyor. Bu soruyu biz de UEFA'ya sorarız. İnsanlar bu soruyu sormakla haklı” dedi.

“Play-Off sisteminin aceleye geldiği doğru"



Ligde getirdikleri play-off sisteminin aceleye geldiği yolundaki eleştirileri kabul eden başkan Aydınlar, “Ama biz bunu araştırdık. Futbola ilgiyi arttırmak, şike, teşvik gibi durumlardan, kulüpleri uzak tutmak istedik. Ayrıca futbol ekonomisini arttırmak için play-off'a karar verdik” diye konuştu.



Aydınlar, yayıncı kuruluşu da düşünmek zorunda olduklarını anlatarak, “Ligin en büyük sponsoru, iş ortağımız. Onlar da 143 milyon dolar zararlarının olacağından bahsediyorlar. Biz bu sene play-off'u deneyeceğiz. Futbolun içindeki birçok kişiyle temas ettik. Play-out'u da tartıştık. Futbol dışı söylemlerden çıkıp futbolu konuşmak istedik. Diğer yan etkileri dışlayalım istedik” dedi.



Bursaspor'un cezasının kalkmasında siyasi baskının olmadığını anlatan Aydınlar, ayrıca cezanın tam anlamıyla kalkmadığını, Bursa emniyeti ve valiliğinin vereceği olumsuz bilgilere göre cezanın uygulamasının devam edebileceğini vurguladı.



Bu kararların, milli takımı etkilememesi için her şeyi yapacaklarını belirten Aydınlar, “Fenerbahçeli futbolcular milli takım için çok önemli. Umarım bu kritik süreci hocalarımız iyi değerlendirir. Futbolcularımız da bu süreçten inşallah etkilenmezler” şeklinde konuştu.



Aydınlar, yaşananlar nedeniyle Türkiye Ligi'nin biraz sendeleyeceğini kaydederek, “Yara alacak ama ileride daha güçlü bir lig ve ekonomik yapı olacak” dedi.



Öte yandan, Mehmet Ali Aydınlar'ın katıldığı program sırasında Habertürk Televizyonu binasının önünde çevik kuvvet güvenlik önlemleri aldı.



