F.Bahçe avantajlı döndü

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Aragones skordan memnun değil

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Maçın gollerini izlemek için tıklayınız

Fenerbahçe'nin taraftar desteğinden yoksun çıktığı deplasman mücadelesi iki ekibin dengeli mücadelesiyle başladı. Maça tüm hatlarıyla adapte olamadığı görülen sarı-lacivertli ekip karşısında ilk dakikalardan itibaren etkili olmaya başlayan Sırp ekip, 9. dakikada Lugano'nun golü önlediği pozisyonun ardından Fenerbahçe kalesine yüklenmeye devam etti.Rakibi karşısında hücuma çıkamayan Fenerbahçe, 11. dakikada Paunovic'in 14. dakikada da Bogunovic'in golleriyle 2-0 yenik duruma düşerek ilk 15 dakikalık bölümde adeta kabus gördü.FK Partizan karşısında orta alanda çok pas yaparak pozisyon arayan sarı-lacivertli ekip zaman zaman da uzaktan şutlarla etkili olmaya çalıştı. 25. dakikadan itibaren daha kontrollü oynamaya başlayan sarı-lacivertliler rakip kalede istediği etkiyi yaratamadı. 45. dakikada kazanılan penaltıyı Alex gole çevirince, Fenerbahçe ilk yarının son anlarında önemli bir gol bulmuş oldu.Karşılaşmanın ikinci yarısına ilk yarıya göre daha kontrollü ve iyi başlayan Fenerbahçe 6 dakikalık oyunun ardından Güiza ile 2-2'lik eşitliği getiren golü bularak maça ortak oldu.Aragones etkisiz oyunu nedeniyle Kazım'ı 55. dakikada oyundan alarak yerine Burak'ı sahaya sürdü. Maçın 61. dakikasında ise Semih'i kenara alarak tek forvet düzenine dönen Fenerbahçe'de Emre oyuna dahil edildi.Rakibi karşısında ikinci yarının büyük bölümünde kontrolü elinde tutan sarı-lacivertli ekip kalesinde tehlikeli bir atak görmedi. Daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçen mücadeleyi sarı-lacivertli ekip son 10 dakikaya kadar taşıdı. 83. dakikada kale önünde tehlike yaşayan sarı-lacivertliler kalan dakikalarda da skoru korumasını bildi.Fenerbahçe ile Partizan arasındaki rövanş maçı 27 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak ve Devler Ligi'nde gruplara kalacak olan takım bu mücadele sonunda belli olacak.Stat: PartizanHakemler: Craig Alexander Thomson xx, Francis Andrews xx, Tom Hug Murph xx (İskoçya)FK Partizan: Mladen Bozovic xx, Stevanovic xx, Dordevic xx, Skimic x, Obradovic xx, Bogunovic xx (Dk. 78 Marinkovic x), Knezevic x, Petrovic xx, Dk. 72 Maletic x), Lazic x (Dk. 88 Cadikovski ?), Paunovic xx, Diarra xxFenerbahçe: Volkan Demirel xx, Gökhan xx, Lugano xx, Edu xx, Roberto Carlos x, Kazım x (Dk. 55 Burak xx), Selçuk xx, Alex xx, Uğur x (Dk. 84 Maldonado x), Semih xx (Dk. 61 Emre xx), Güiza xxGoller: Dk. 11 Paunovic, Dk. 14 Bogunovic (FK Partizan), Dk. 45 Alex (Penaltıdan), Dk. 51 Güiza (Fenerbahçe)Sarı Kartlar: Dk. 59 Alex, Dk. 64 Burak (Fenerbahçe), Dk. 67 Diarra, Dk. 90 Cadikovski (FK Partizan)7. dakikada Güiza'nın soldan içeriye gönderdiği topu Semih'ten öne kaleci çıkarak kontrol etti.9. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Bogunovic'in kaleci Volkan Demirel'den sıyrılarak kaleye gönderdiği topa savunmada son anda ayak koyan Lugano büyük bir gol tehlikesini önledi.11. dakikada Stevanovic'in sağdan kale alanına ortaladığı topa arka direkte iyi yükselen Paunovic, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçirdi.14. dakikada Fenerbahçe savunmasının engel olamadığı FK Partizan atağında Diarra ceza alanı içine topla girdi. Diarra'nın vuruşunda kaleci Volkan'a çarpan top müsait durumdaki Bogunovic'in önünde kaldı. Bu futbolcu boş kaleye topu göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.25. dakikada Gökhan'ın ceza alanının dışından sağdan sert şutunda top kaleye uzak mesafeden yandan auta çıktı.26. dakikada bir önceki pozisyonda olduğu gibi aynı bölgeden bu kez Kazım'ın vuruşunda top auta gitti.34. dakikada sol kanatta Uğur taşıdığı topu geriden gelen Roberto Carlos'a çıkardı. Bu futbolcunun kale alanına ortasında Güiza'nın etkisiz kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.35. dakikada Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan topla buluşan Diarra'nın, kaleci Volkan Demirel'in de öne çıktığı pozisyonda sol çaprazdan kaleye gönderdiği top direğin yanından az farkla auta çıktı.39. dakikada ceza alanı dışından kullanılan serbest vuruşta Roberto Carlos'un kaleye gönderdiği topu kaleci Mladen Bozovic direğin üzerinden kornere çeldi.45. dakikada ceza alanı içinde Skimic Alex'i düşürünce karşılaşmanın hakemi penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Alex topu filelerle buluşturarak skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmayınca devre FK Partizan'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.51. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Lugano'nun ceza alanına doğru gönderdiği uzun topu Semih aşırtarak Güiza'ya kazandırdı. Güiza'nın sol çaprazdan vuruşunda top filelere giderken Fenerbahçe maçta 2-2'lik eşitliği yakaladı.77. dakikada Alex'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Burak'ın vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.83. dakikada Marinkovic'in ceza alanına ortasında altı pas içinde Paunovic'in kötü vuruşunda top direğin üzerinden auta çıktı.87. dakikada Alex'in ortasında savunmanın arkasında yer alan Güiza topu kontrol edemeyince kaleci Mladen Bozovic topu kontrol etti.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 tamamlandı.