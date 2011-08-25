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Spor

F.Bahçe Asbaşkanı Nihat Özdemir istifa etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Nihat Özdemir görevinden istifa ettiğini açıkladı.

25 Ağustos 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Nihat Özdemir görevinden istifa ettiğini açıkladı.





Sabah saatlerinde Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’na yapılan başvuru sonrası Metris Cezaevi’ne giderek Başkan Aziz Yıldırım ile bir yol haritası çizen Nihat Özdemir ve Asbaşkan Ali Koç, daha sonra kulübe gelerek yönetimi acilen topladı.


Yaklaşık 2 saat süren yönetim toplantısı sırasında Nihat Özdemir’in görevinden istifa kararı aldığı öğrenildi.


Özdemir, yazılı istifa açıklamasında, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekilliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerimden 25 Ağustos 2011 tarihi itibariyle istifa etmiş olduğumu bilgilerinize sunarım" ifadelerini kullandı.


Antu.com'a açıklama yapan Nihat Özdemir, "Artık faydalı olamıyorum. Haftalardır gözüme uyku girmedi. Artık Fenerbahçe defterini kapattım" dedi.


Özdemir, Federasyon Başkanı Aydınlar bir televizyon programında konuşurken canlı yayına telefonla bağlanarak rest çekmiş, "Eğer Aydınlar şike yaptığımıza inanıyorsa bizi ligden düşürsün" ifadesini kullanmıştı.



 

Aziz Yıldırım'la görüştü



Fenerbahçeli yöneticiler, Aziz Yıldırım’ı tutuklu bulunduğu Metris Cezaevinde ziyaret etti. Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir, Asbaşkan Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Uzun ve Aziz Yıldırım’ın kardeşi Ali Yıldırım bugün saat 10:30’da cezaevine geldi.


Yöneticilerin, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nden men edilmesi ve buna karşı alınacak kararları kulüp başkanı Aziz Yıldırım’la görüştüğü öğrenildi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından yöneticiler aynı araca binerek açıklama yapmadan cezaevinden ayrıldı.



 

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