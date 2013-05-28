F.Bahçe Arap sermayesinin peşinde, yıllık 60 milyon Euro gelir bekliyor

Katarlılarla görüşen Fenerbahçe Kulübü yöneticileri gelirlerini artıracak dev bir ortaklığın peşinde. Forma reklamı, stat ismi ve stat içi ile çevresindeki reklam alanlarını kapsaması beklenen sponsorluk karşılığında, kulübün kasasına yıllık 40 ila 50 milyon dolar arasında bir rakamın girmesi hedefleniyor.

Katar’dan gelen teklifler değerlendirilirken görüşmeler uzun süredir devam ediyor. Ancak Fenerbahçe Yönetimi henüz olası bir anlaşmanın neleri kapsayacağı konusunda fikir birliğine varmadı.

Buna karşılık forma reklamı, stat ismi ve stat içi ile çevresindeki reklam alanlarını kapsayacağı belirtilen ortaklık karşılığında sarı lacivertliler yıllık 40 ila 50 milyon dolar arasında bir gelir bekliyor.



Gelirlerini 6'ya katlayacak



Ahmet Ercanlar'ın Hürriyet'teki haberine göre, Türk Telekom ile sponsorluk anlaşması halen devam eden Fenerbahçe, yıllık olarak 5 milyon Euro para kazanıyor. Ancak bu sadece forma reklamını kapsıyor.

Sarı lacivertliler daha kapsamlı bir reklam anlaşması ile bu rakamı en az 6 katına çıkartmayı hedefliyor. Böylece 150 milyon dolara yakın yıllık geliri olan F.Bahçe bu rakamı 200 milyon dolara çıkararak ekonomik olarak rakiplerle arasını açacak.

Araplarla yapılacak ortaklıkta en çok merak edilen konulardan biri de stat isminin değişip değişmeyeceği.



Saracoğlu ismine eklenecek



Sarı-lacivertlilerin bu anlaşması eğer stat ismini de kapsarsa, Şükrü Saracoğlu’nun önüne ya da arkasına anlaşılan firmanın adı gelecek. Bu durum dünyada da farksız. Arap sermayesini kabul eden İngiliz kulüplerinin yanı sıra, İspanyol Barcelona da bu yolu izleyerek büyük gelirler elde etti.

Şimdi de Fenerbahçe bu yolla kazancını katlama peşinde. Şu ana kadar birçok firma ile görüşen sarı lacivertlilere gelen bazı tekliflerinse, aracıların yüksek pay istemesi nedeniyle kulüp tarafından sıcak karşılanmadığı ifade edildi.