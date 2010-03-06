F.Bahçe Antalya sınavında

T24 - Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında yarın yapılacak karşılaşma, iki takımı ligde 30. kez karşı karşıya getirecek.



İki ekip arasında ligde şimdiye dek yapılan 29 maçtan 20'sini sarı-lacivertliler, 3'ünü kırmızı-beyazlılar kazanırken, taraflar 6 maçta ise eşitliği bozamadı.



''Sarı Kanaryalar''ın toplam 56 golüne, Akdeniz temsilcisi 23 golle karşılık verdi.



Sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.





Antalyaspor'un İstanbul'da galibiyeti yok



Fenerbahçe, Antalyaspor ile İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine şimdiye dek hiç yenilmedi.



İki takım, İstanbul'da ilk kez 1982-83 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu maç 1-1 berabere sonuçlandı. Bu sonuç aynı zamanda Antalyaspor'un Fenerbahçe karşısında İstanbul'da şimdiye dek elde ettiği tek puan oldu.



Fenerbahçe, daha sonra İstanbul'da Antalyaspor ile yaptığı 13 maçı da kazanırken, rakibine puan vermedi.



İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 35 gol atarken, kalesinde 10 gördü.





Farklı skorlu galibiyetler



Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-97 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.



Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 3 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti.



Bu arada, 1984-85 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 26 maç içinde en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.







