F.Bahçe-Ankaragücü 92. kez



Turkcell Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü, yarın lig tarihinde 92. kez puan mücadelesi yapacak.



Fenerbahçe ile Ankaragücü ligde yarın 92. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında ligde şimdiye dek yapılan 91 maçta, Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 58-7 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 26 maçta da eşitliği bozamadı.



Fenerbahçe'nin ligde attığı toplam 163 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 54 golle karşılık verebildi.



Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maç golsüz sona ermişti.



İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR



Fenerbahçe ile Ankaragücü, ligde şimdiye dek İstanbul'da 45 kez karşılaştı.



Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü İstanbul'daki maçlarda da göstererek renktaşına galibiyet sayısında 33-2 gibi açık ara üstünlük kurdu.



Her iki ekip, İstanbul'daki 10 maçta da eşitliği bozamazken, Fenerbahçe 97, Ankaragücü ise 27 gol attı.



ANKARAGÜCÜ'NÜN 15 SEZONLUK HASRETİ



Ankaragücü, ligde Fenerbahçe karşısında İstanbul'da 15 sezondur galip gelemiyor.



Başkentin sarı-lacivertli ekibi, İstanbullu renktaşı karşısında deplasmandaki son galibiyetini 1992-1993 sezonunda 2-1'lik skorla elde etmişti.



FARKLI SKORLU GALİBİYETLER



Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2004-2005 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık skorla elde etti.



Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek elde ettiği toplam 7 galibiyetini de tek farklı skorlarla aldı.



