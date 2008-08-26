T24 LogoT24 Logo
Spor

F.Bahçe 146. sınavında

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında rakip Partizan

26 Ağustos 2008 03:00

Futbolda Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun rövanşında bugün Sırbistan'ın FK
Partizan takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 146. maçına çıkacak...

 

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 145 maçta, 49 galibiyet, 23 beraberlik ve 73 yenilgi aldı. Rakip filelere toplam 179 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 243 gole engel olamadı.

Fenerbahçe'nin, Avrupa kupalarında yaptığı 145 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
--------------------------------------------------------
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
Şampiyonlar Ligi Ön Eleme 15 8 4 3 28 12
Şampiyonlar Ligi 34 11 4 19 38 59
Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
--------------------------------------------------------
Toplam 145 49 23 73 179 243

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24