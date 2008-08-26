F.Bahçe 146. sınavında

Futbolda Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun rövanşında bugün Sırbistan'ın FKPartizan takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 146. maçına çıkacak...Sarı-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 145 maçta, 49 galibiyet, 23 beraberlik ve 73 yenilgi aldı. Rakip filelere toplam 179 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 243 gole engel olamadı.Fenerbahçe'nin, Avrupa kupalarında yaptığı 145 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:--------------------------------------------------------UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70Şampiyonlar Ligi Ön Eleme 15 8 4 3 28 12Şampiyonlar Ligi 34 11 4 19 38 59Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11--------------------------------------------------------Toplam 145 49 23 73 179 243