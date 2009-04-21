F.Bahçe 12. kez finalde



Fenerbahçe, eski adıyla Türkiye Kupası yeni adıyla Fortis Türkiye Kupasında 25.kez Yarı Finalde mücadele etti.



Fenerbahçe bu 25 eşleşmede 12. kez rakiplerini elerken, 13 kez de elenen taraf olmuştu. Fenerbahçe en son 2006-07 sezonunda yarı finalde Beşiktaş'a elenmişti. Fenerbahçe finale kaldığı 11 sezonda (bu sezon hariç) 4 kez kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe en son 2005-06 sezonunda Fortis Türkiye Kupasında Finale kalmış ve Beşiktaş'a 3-2 yenilmişti.

Sivasspor Bu Sezon Kendi Sahasında Oynadığı Süper Lig ve Fortis Türkiye Kupası Maçlarında Yenilmedi. Sivasspor bu sezon kendi sahasında 14 Süper Lig, 4 Fortis Türkiye Kupası maçı yaptı ve bu karşılaşmalarda hiç yenilmedi. Sivasspor bu sezon kendi sahasında oynadığı bu maçlarda 13 kez kazanırken, 5 kez berabere kaldı. Sivasspor sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ile kendi evinde oynadığı maçı 2-1 galip bitirmiş, Fortis Türkiye Kupasında oynadığı maçta da 0-0 berabere kaldı.



21 OFSAYT...

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Fortis Türkiye Kupası maçında iki ekip toplam 21 kez ofsayt pozisyonunda kaldılar. Sivasspor 13 kez, Fenerbahçe 8 kez ofsayt pozisyonunda kalırken Guiza 5 kez ofsayt pozisyonunda kaldı



