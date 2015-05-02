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Spor

Fenerbahçe liderliği devraldı: 4-3

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında lig sonuncusu Balıkesirspor'u konuk eden Fenerbahçe, karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı

02 Mayıs 2015 22:02

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, ligin son sırasındaki Balıkesirspor'u konuk etti. Gol düellosuna dönüşen karşılaşma, sarı lacivertliler kırmızı beyazlı rakibini 4-3 mağlup etti.

Mücadelenin 7. dakikasında Caner'in golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti. 14. dakikada İsaac beraberlik golünü kaydetti. Balıkesirspor'da Ante Kulusic takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. 25. dakikada Diego beraberlik golünü kaydetti. Berkan Emir'in 40. dakikada attığı golle Balıkesirspor tekrar öne geçti. 45. dakikada Musa Sow'un golüyle Fenerbahçe tekrar beraberliği yakaladı:3-3. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Fenerbahçe, ikinci yarıda 50. dakikada Moussa Sow ile maçta ilk kez öne geçti: 4-3.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrıldı. 63 puana oluşan sarı lacivertliler, maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Volkan, Gökhan, Alves, Egemen, Caner, M.Topal, Alper, Kuyt, Diego, Sow, Webo

Balıkesir: Emrullah,Uğur, Kulusic, Glumac, Berkan, Gomes, Eray, Sercan, Vargas, Muğdat, Isaac

Fenerbahçe, ligde 28 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet ve 60 puanla 3. sırada yer alıyor. Ligde kalma mücadelesi veren Balıkesirspor ise 28 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik, 16 yenilgi ve 20 puanla son sırada bulunuyor.

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