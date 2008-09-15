F.Bahçe - G.Birliği biletleri satışta

Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Lig'de 20 Eylül Cumartesi günü Gençlerbirliği ile İstanbul'da yapacağı maçın biletleri bugün genel satışa çıktı.
Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada kale arkası tribün biletleri 44 YTL'den satılıyor.
Karşılaşmanın bilet fiyatları tribünlere göre şöyle:
Telsim ve Migros kale arkası tribün: 44 YTL
Fenerium Üst H-I Blok..............: 88 YTL
Fenerium Üst E Blok................: 132 YTL
Fenerium Alt G Blok................: 143 YTL
Fenerium Alt B-F Blok..............: 195 YTL
Fenerium Alt C-E Blok..............: 215 YTL