F.Bahçe - G.Birliği biletleri satışta



Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Lig'de 20 Eylül Cumartesi günü Gençlerbirliği ile İstanbul'da yapacağı maçın biletleri bugün genel satışa çıktı.



Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada kale arkası tribün biletleri 44 YTL'den satılıyor.



Karşılaşmanın bilet fiyatları tribünlere göre şöyle:



Telsim ve Migros kale arkası tribün: 44 YTL

Fenerium Üst H-I Blok..............: 88 YTL

Fenerium Üst E Blok................: 132 YTL

Fenerium Alt G Blok................: 143 YTL

Fenerium Alt B-F Blok..............: 195 YTL

Fenerium Alt C-E Blok..............: 215 YTL











