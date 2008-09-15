T24 LogoT24 Logo
Spor

F.Bahçe - G.Birliği biletleri satışta

15 Eylül 2008 03:00


Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Lig'de 20 Eylül Cumartesi günü Gençlerbirliği ile İstanbul'da yapacağı maçın biletleri bugün genel satışa çıktı.

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada kale arkası tribün biletleri 44 YTL'den satılıyor.

Karşılaşmanın bilet fiyatları tribünlere göre şöyle:

Telsim ve Migros kale arkası tribün: 44 YTL
Fenerium Üst H-I Blok..............: 88 YTL
Fenerium Üst E Blok................: 132 YTL
Fenerium Alt G Blok................: 143 YTL
Fenerium Alt B-F Blok..............: 195 YTL
Fenerium Alt C-E Blok..............: 215 YTL





ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24