FB yönetimi Daum'un görevine son verdi

T24 - -Fenerbahçe Kulübü Yönetimi, tazminat konusunda anlaştığı teknik direktör Christoph Daum ile yollarını ayırdı.



Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta göreve devam edeceğini açıkladığı Daum ile yollarını ayırdı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Teknik direktörümüz Sayın Cristoph Daum ve yardımcısı Sayın Roland Koch ile yapılan görüşme neticesinde kendilerinin kulübümüz ile olan sözleşmeleri karşılıklı olarak fesh edilmiştir. Sayın Daum ve Sayın Koch'a bugüne kadarki çalışma ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz."



Pazartesi günü yapılacak sezon açılısında Sarı-Lacivertli takımın başında Aykut Kocaman olacak.



Eski sportif direktörün, teknik direktörlüğe getirilmesiyle, Kocaman gerekirse altına bir hoca ataması da yapabilecek.



Alman Bild gazetesine göre Fenerbahçe Daum'a 2.3 milyon euro tazminat ödeyecek.



Fenerbahçe'nin Daum ile yollarını, geçtiğimiz sezon son hafta kaçırılan şampiyonluğun ardından daha erken ayırması bekleniyordu, ancak iki taraf arasında tazminat konusunda anlaşma sağlanamamıştı.





Beşiktaş'ta başladı



Türkiye macerasına 1994 yılında Beşiktaş ile başlayan Daum, iki sezon görev yaptığı siyah-beyazlı kulübe bir lig, bir Türkiye Kupası kazandırdı.



Beşiktaş'tan 1996 yılında gönderilen Alman teknik adam, Bayer Leverkusen'de başarılı bir dönem geçirdi. Leverkusen'i Bundesliga'da üç kez ikinciliğe taşıyan ve şampiyonlukları kıl payı kaçıran Daum 2000 yılında bu takımdan ayrıldı.



Alman milli takımının başına geçmesi gündemde olduğu dönemde kokain kullandığının ortaya çıkması yüzünden kariyeri sarsılan Daum, 2001'din Mart ayında ikinci kez Beşiktaş'ta göreve geldi.



Beşiktaş'ı 2001-2002 sezonunda lig üçüncüsü yapan deneyimli çalıştırıcı, sonraki sezonu Austria Wien'de geçirdi ve takımı Avusturya şampiyonu yaptı.





Fenerbahçe yılları



Daum, 2003-2004 sezonunda Türkiye'ye geri döndü, bu kez görev aldığı takımı Fenerbahçe'ydi. Sarı-lacivertli takım, Daum'lu ilk sezonunda 76 puanla ilk şampiyonluğunu elde etti.



Fenerbahçe 2004-2005 sezonunda, 80 puanla bir kez daha şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertliler 2005-2006 sezonunda tarihinde ilk defa üç yıl üst üste şampiyon olmaya çok yaklaştı.



Son haftaya Galatasaray ile birlikte 80 puanda giren Fenerbahçe averaj ile liderdi ve Denizli'de alacağı bir galibiyet ile bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşayacaktı. Karşılaşma berabere bitince Fenerbahçe mutlu sona ulaşamadı ve Daum da takımdan ayrıldı.



Fenerbahçe'den sonra Köln'ü çalıştıran Daum, 2009-2010 sezonunda ikinci kez Fenerbahçe'nin başına geçti.



Başkan Aziz Yıldırım'ın üç yıl üst üste şampiyonluk sözünü yerine getirmek için seçtiği Daum, şampiyonluğu yine son hafta kaybetti.



Son haftaya Bursaspor'un bir puan önünde lider giren Fenerbahçe, son maçta Trabzonspor ile Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 1-1 berabere kalıp şampiyonluğu kaçırdı. Sarı-lacivertliler Türkiye Kupası'nı da finalde kaybetti.





