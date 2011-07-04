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Spor

FB YENİ SEZON HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR İSTANBUL (A.A)

04 Temmuz 2011 00:23

-FB YENİ SEZON HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 03.07.2011 - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Sabah saatlerinde kuvvet testinden geçen sarı-lacivertliler, akşam da Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde basına kapalı yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-lacivertlilerin, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 4 grup halinde ayak tenisi oynadığı ve çalışmanın dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği bildirildi. Antrenmana, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan Emmanuel Emenike, Sezer Öztürk, henüz ülkesinden dönmeyen Daniel Güiza, gribal enfeksiyon rahatsızlığı bulunan Uğur Boral ve sezon sonunda milli takımlarda görev yapan oyuncular ile Copa America'da görev alan futbolcular katılmadı. Sarı-lacivertliler, yarın sabah saatlerinde laktat testinden geçtikten sonra akşam saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde yapacakları antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. 

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