FB ve GS'ın UEFA maçlarındaki hakemleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda oynanacak Manchester United - Galatasaray ve UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynanacak Fenerbahçe - Marsilya maçlarının hakemleri belli oldu.

UEFA şampiyonlar ligi H Grubu'nda 19 Eylül Çarşamba günü oynanacak Manchester United - Galatasaray maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Wolfgang Stark yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Wolfang Stark'ın yardımcılıklarını Jan-Hendrik Salver ile Mike Pickel'in yapacakları, ilave yardımcı hakemlik görevlerini ise Tobias Welz ve Christian Dingert'in üstlenecekleri aktarıldı. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Markus Haecker olacak.

Wolfgang Stark, geride kalan sezonda Atletico Madrid ile Athletic Bilbao arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçını yönetmişti.

Fenerbahçe'ye Hırvat hakem

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi (C) Grubu'nda 20 Eylül Perşembe günü Fransa'nın Olympique Marsilya takımıyla yapacağı maçı Hırvat hakem Ivan Bebek yönetecek.

Sarı-lacivertli ekibin Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda çıkacağı gruptaki ilk maçında Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Ivan Bebek'in düdük çalacağı açıklandı.

Bebek'in yardımcılıklarını Tomislav Petrovic ile Miro Grgic yapacağı mücadelenin ilave yardımcı hakemleri Domagoj Vuckov ve Ante Vucemilovic-Simunovic olacak. Maçın dördüncü hakeminin ise Dalibor Conjar olduğu bildirildi.

Bebek daha önce 2010-2011 sezonunda Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İngiltere'nin Liverpool takımına Trabzon'da 2-1 yenildiği maç ile 2009-2010 sezonunda Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi (F) Grubu'nda İstanbul'da Yunanistan'ın Panathinaikos takımını 1-0 yendiği karşılaşmaları yönetmişti.