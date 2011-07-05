FB ve 5 kulübün kaderi TFF'nin elinde

T24

Yılmaz Vural ve bazı başkanlar tanık olacak

İddianame aşamasında bilgilendirme yazısı

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye önceki güne futbolda deprem etkisi yaratan dev operasyonlarla uyandı. İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 12 ayrı şehirde operasyonun düğmesine bastı. 65 kişi hakkında yaklama kararı verilirken, 60 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Aralarında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Sivasspor Başkanı Mecnur Otyakmaz, Eskişehir teknik dörektörü Bülent Uygun ve futbolcular Emenike ile Sezer Öztürk’ün de bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı. Deprem etkisi yaratan operasyonlar dün de durmadı. Operasyonun ilk kıvılcımın çıktığı Giresunspor yöneticileri ve gazetecilerin de aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 59’a çıktı.Aziz Yıldırım’ın sorgusuna Peker’in adliyeye sevk edilmesinden sonra başlanacağı ve soruşturma kapsamında futbol dünyasının yakından tanıdığı isimlerin de tanık sıfatıyla ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. Bu isimler arasında ise Süpertoto Süper Lig’te oynayan kulüplerin başkanlarının da yer alacağı iddia edildi. Soruşturma kapsamında önümüzdeki birkaç gün içerisinde Türk Futbolunun ünlü antrenörü Yılmaz Vural ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün başarılı futbolcusu İbrahim Akın’ın ifadeye çağırılacağı ve 2010-2011 futbol sezonunun son haftalarındaki maçlardaki şike iddialarının sorulacağı öğrenildi. İfadeye çağırılacak olan Yılmaz Vural’ın Trabzonspor’un yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdüğü yurt dışı kampındaki ilk hazırlık maçında dün Almanya’nın 4. lig ekiplerinden Uerdingen’i 2 0 mağlup ettiği maçı izlediği ortaya çıktı. Soruşturma dahilinde yeni operasyonlar yapılacağının altı çizilirken, gözaltına alınan ve ifadeye çağırılan isimlerin sayısının 100’ü aşacağı öğrenildi. Soruşturma kapsamında Cuma akşamına kadar 2. dalga ve 3. dalganın gelmesi bekleniyor.Şike operasyonları sonrasında UEFA’nın Türkiye Futbol Federasyonu’ndan detaylı bir rapor istedi. Ancak soruşturmayı sürdüren kaynaklar 2 hafta içerisinde tüm operasyonun bitmesinin imkansız olduğunu belirtti. Soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından iddianame aşamasında savcılık tarafından federasyonu bilgilendirme yazısı yazılabileceği öğrenildi. Bu kapsamda kulüpler hakkında verilecek tarihi kararlarla ilgili uzun yargılama sürecini beklemeyecek olan federasyonun, iddianame aşamasında karar verebileceği ve bazı kulüplerin küme düşürülmesine hükmedebileceği öğrenildi.