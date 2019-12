FB Vakfı'na kumar baskını!

Kadıköy'de Birleşik Fenerbahçeliler Vakfı'na kumar oynatıldığı iddiasıyla polis tarafından baskın düzenlendi. 9'u kadın 35 kişi gözaltına alınarak Gayrettepe Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.





Birleşik Fenerbahçeliler Vakfı'na dün (17 Nisan) gece saatlerinde kumar oynatıldığı gerekçesi ile Asayiş Şube Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından baskın düzenlendi.



Polisin içeride yaptığı aramada 6 black jack masası, çok sayıda oyun pulları ele geçirildi. Vakıf çalışanları ile birlikte 9'u kadın 35 kişi gözaltına alındı. Bina önüne çekilen minibüslere bindirilen kumar oynayanlar ifadeleri alınmak üzere Gayrettepe Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadeleri alınan kumarbazlara Kabahatler Kanunu'na göre 140 lira para cezası verileceği belirtildi.



'Burada birasına oynanıyor'



Vakıf binasına polis tarafından kumar baskını yapıldığı haberini alan Birleşik Fenerbahçeliler Vakfı Başkanı Aziz Yılmaz, "Kumar masası harika çalışıyor. Burada kumar oynuyorlar. Bastılar burayı. Bu ülkede aman vermiyorlar. Burası Fenerbahçe Spor Kulübü. İstanbul Emniyeti bilmiyorum niye gelmiş. Buraya kumar baskını yapmış. Kahvede de oynanıyor. Her yerde oynanıyor. Burada birasına oynanıyor. Burası sosyal tesis. Oyun salonu var, oyun oynanıyor. Yemeğine de oynanıyor. İçkisine de oynanıyor, her şeyine oynanıyor. Güzel manzara. Bundan sonra her gün bir yer bildireceğim. Tebrik edeceğim sonra" dedi.



Yılmaz, polisin yaptığı aramada 6 black jack masası ele geçirildiği iddiası ile ligili olarak olayın black jack masaların olmadığını söyledi.



FB: Kulübün resmi kurumu değil



Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, kumar oynatıldığı iddiasıyla operasyon düzenlenen Birleşik Fenerbahçeliler Vakfı'nın, sarı-lacivertli kulübün resmi bir kurumu olmadığı kaydedildi.



Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, bazı gazetelerin internet sitelerinde, “Şükrü Saracoğlu Stadı'na kumar baskını” başlıklı haberlerde bahsi geçen Birleşik Fenerbahçeliler Vakfı'nın, kulübün resmi bir kurumu olmadığı, isminde Fenerbahçe geçen pek çok dernek ve oluşum gibi kulüpten bağımsız olarak kurulan ve işletilen bir vakıf olduğu belirtildi.



Açıklamada ayrıca şu bilgiler verildi:



“Konu edilen vakıfla kulübümüz arasında eski başkanlarımızdan Ali Şen döneminde yapılan bir kira kontratı bulunmaktadır ve Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın yenilenmesi sırasında bu kontrata sadık kalınmıştır. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ticari faaliyet gösteren ve kira karşılığı çeşitli firmalara tahsis edilen buna benzer pek çok bölüm yer almaktadır. Dolayısıyla çeşitli internet sitelerinde yer alan haberlerde başkanımız Aziz Yıldırım'ın fotoğraflarının kullanılması ve konunun Fenerbahçe Kulübü ile doğrudan bir ilgisi varmış gibi sorumsuzca, araştırılmadan ilişkilendirilmesi gerçeği yansıtmamaktadır.”