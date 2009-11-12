FB Ülker: 83 - Montepaschi Siena: 87

Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Ligi (A) grubundaki dördüncü hafta maçında İtalya'nın Montepaschi Siena takımına 87-83 yenildi.



Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Ülker, ilk periyotta pota altında uzun oyuncularıyla bulduğu basketlerle farkı açtı. İlk dakikalarda Semih ve Oğuz ile sayılar bulan sarı-lacivertliler, 5. dakikayı 13-8 önde geçti. Fenerbahçe Ülker, sonradan oyuna giren Preldzic'in arka arkaya attığı sayılarla ilk periyodun bitimine 37 saniye kala farkı 11 sayıya (30-19) çıkardı ve bu periyodu 30-21 önde kapadı.



İlk periyotta etkili olamayan Montepaschi Siena, ikinci periyotta toparlanarak farkı kapatmaya başladı. Zisis'in basketleriyle 10-2'lik bir seri yakalayan konuk ekip, 15. dakikada farkı 1 sayıya (32-31) indirdi. Bu yarıda özellikle Mcintyre ile sayı üreten İtalyan temsilcisi, devrenin bitimine 1 dakika 37 saniye kala Sato'nun basketiyle 42-42 beraberliği sağladı. İkinci periyoda kötü başlayan Fenerbahçe Ülker, Kinsey'in sayılarıyla ilk yarıyı 50-49 önde tamamladı.



Montepaschi Siena, üçüncü periyodun başında Mcintyre'nin attığı basketle 51-50 öne geçti. Fenerbahçe Ülker, Oğuz'un pota altından bulduğu basketlerle 24. dakikada 55-54 ile yeniden skor üstünlüğünü eline geçirdi, ancak hücumlarda sayı üretmekte zorlanan sarı-lacivertliler karşısında dış atışlardan sayılar bulan İtalyan ekibi, Domercant ve Eze'nin basketleriyle son periyoda 65-61 önde girdi.



Son periyodun başında Domercant ile 3 sayılık basket bulan Montepaschi Siena, 32. dakikada farkı 7 sayıya (68-61) çıkardı. Bu dakikadan sonra, üç dakikada Ömer Aşık, Oğuz ve Greer ile 6-0'lık bir seri yapan Fenerbahçe Ülker, 35. dakika içinde farkı bir sayıya (68-67) indirdi. Sonrasında top kayıpları yapan ve arka arkaya hücumlardan boş dönen sarı-lacivertliler karşısında konuk ekip, Sato ve Hawkins'in basketleriyle maçın bitimine iki dakika 53 saniye kala farkı 11 sayıya (78-67) çıkardı. 53 saniyede Kinsey ile 6 sayı bulan Fenerbahçe Ülker, bitime iki dakika kala farkı beş sayıya (78-73) indirdi, ancak farkın kapanmasına izin vermeyen İtalyan ekibi, karşılaşmadan 87-83 galip ayrıldı.



Fenerbahçe Ülker, grupta geride kalan dört haftada ikinci yenilgisini alırken, Montepaschi Siena grupta dördüncü maçını da kazandı.



Fenerbahçe Ülker'de Greer sekizde sekiz, Oğuz dörtte dört, Kinsey de altıda altı (Yüzde 100) serbest atış isabetiyle oynarken, Ömer Aşık sekizde bir (Yüzde 13) isabet oranıyla oynadı.



Hastalığı geçen Emir Preldzic, karşılaşmada 16 dakika 28 saniye forma giyerken, maçı 10 sayıyla tamamladı.



Salon: Abdi İpekçi



Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya) x, Fernando Rocha (Portekiz) x, Antonio Conde (İspanya) x



Fenerbahçe Ülker: Greer xx 17, Ömer Onan xx 3, Kinsey xxx 20, Semih xx 7, Oğuz xx 14, Giricek x 2, Ömer Aşık x 5, Preldzic xx 10, Rasim x, Serhat x 5



Montepaschi Siena: Mcintyre xxx 25, Hawkins xxx 15, Sato xxx 10, Eze xxx 6, Stonerook xx 6, Domercant xx 12, Marconato xx 2, Carraretto x, Zisis xx 5, Ress xx 6



1. Periyot: 30-21



İlk yarı: 50-49



3. Periyot: 61-65



5 Faul alan: Dk. 39.44 Kinsey (Fenerbahçe Ülker)