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Ekonomi

FB tahvil ihracı için SPK'ya başvurdu ANKARA (A.A)

21 Ocak 2012 02:36

-FB tahvil ihracı için SPK'ya başvurdu ANKARA (A.A) - 20.01.2012 - Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret AŞ, 100 milyon lirası diğer menkul kıymetlerden karşılanmak üzere tahvil ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. SPK'nın haftalık bültenine göre, Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret AŞ, 100 milyon lirası diğer menkul kıymetlerden karşılanmak üzere, Akbank TAS da 2 milyar 744 milyon 550 bin lirası diğer menkul kıymetlerden karşılanmak üzere tahvil ihracı için Kurula başvuruda bulundu.

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