-FB: ''Milli amaç tektir, rengi de kırmızı beyazdır'' İSTANBUL (A.A) - 12.11.2011 - Fenerbahçe Kulübü, Türkiye ile Hırvatistan arasında dün yapılan 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turu ilk maçında kaleci Volkan Demirel'e yönelik tribünlerin tepkisiyle ilgili yaptığı açıklamada, ''Milli maçı, bir hesaplaşma veya kin kusma vesilesi olarak görenlerin zamansız ve çirkin protestoları, sahadaki hiçbir isme değil, Türkiye'ye zarar vermektedir'' ifadelerini kullandı. Kulübün internet sitesinde, ''Milli amaç tektir, rengi de kırmızı beyazdır'' başlığıyla yer alan açıklamada, ''sporun birleştirici unsuruna her zamankinden fazla ihtiyaç duyulan bugünlerde, Hırvatistan maçında, bazı taraftarların anlamı ve faydası olmayan bir takım çirkin protestolarla, milli formayı bir kez daha hedef aldıklarının üzülerek görüldüğü'' kaydedildi. Milli formaya hak ettiği saygının gösterilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, ''Milli formayı taşıyan her kim olursa olsun, sırtında hangi numara yazarsa yazsın ve profesyonel futbol hayatını hangi kulüpte sürdürürse sürdürsün, milli amaç tektir, rengi de kırmızı beyazdır. Bunu görmezden gelerek, milli maçı, bir hesaplaşma veya kin kusma vesilesi olarak görenlerin zamansız ve çirkin protestoları, sahadaki hiçbir isme değil, Türkiye'ye zarar vermektedir. Bu büyük yanlıştan artık dönülmeli, milli formaya hak ettiği saygı gösterilmelidir'' ifadelerine yer verildi. Açıklamada, (A) Milli Futbol Takımı'nın 3 ay önce Türk Telekom Arena'da Estonya ile yaptığı maçta da aynı şekilde yaşananlar hatırlatılarak, ''Ders alınmadığını görüyor, milli duygularla sahaya çıkan oyuncular için gerekli koşulların hala oluşturulamadığını hayretle izliyoruz'' denildi. Milli futbolcuların taraftar tepkisine yönelik verdiği karşılığın hoş görülmediği de vurgulandığı açıklamaya şöyle devam edildi: ''Bir grup taraftarın (!) küfürlü ve alaycı tezahüratlarına sürekli olarak maruz kalan milli oyuncularımızın, buna yönelik tepkisi hoş görülemez olmakla birlikte, bu tepkinin süreklilik arz eden bu büyük provokasyon ve skorun da yarattığı üzüntünün dışa vurumu olarak kabul edilmelidir. Buna paralel olarak, bugün bazı gazeteler, bu fanatiklerin tavırlarını eleştirip, kabul edilemez olduğunu anlatmak yerine, hakarete uğrayan ve demoralize edilen ay yıldızlı futbolcularımızın tepkilerini ön plana çıkarmaya çalışıyor, buna da anlam vermek maalesef mümkün değildir. Ülkemize yakışmayan bu durumun defalarca daha tekrarlanmaması için artık bir takım önlemlerin alınması zaruridir. Bu bağlamda, yetkililerin üzerlerine düşeni yapmasını ve milli duygularla sahaya çıkan oyuncuların tribünlerle karşı karşıya gelmesini önlemek için artık bir adım atmasını bekliyoruz.''