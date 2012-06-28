FB, Mehmet Topal'ı renklerine bağladı

2010 yılında Galatasaray'dan İspanya'nın Valencia takımına transfer olan milli oyuncu için Fenerbahçe, İspanyol kulübüne 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Yıldız futbolcu ile 5 yıllık sözleşme yapılırken Topal yıllık 2 milyon 800 bin euro garanti para ve maç başına 15 bin euro kazanacak.

Fenerbahçe tecrübeli orta saha oyuncusu için görüşmelere başlandığını borsaya bildirmesine karşın bu transferde sona gelindi. hurriyet.com.tr'nin güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, sarı-lacivertliler henüz görüşmelere başlandığını açıklasa da bu transfer noktalandı.. Açıklamanın birkaç saat içerisinde yapılması bekleniyor.

KAP'a böyle duyuruldu

Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcu ile görüşmelere başlandığını borsaya da bildirdi. İşte o açıklama; "Valencia Kulübü Futbolcusu Mehmet Topal'ın transferi için görüşmelere başlanmıştır."

Mehmet Topal kimdir?

Mevkii: Orta saha

Doğum Tarihi: 3 Mart 1986 (26 yaşında)

Doğum Yeri: Malatya

Oynadığı Takımlar: Çanakkale Dardanelspor, Galatasaray, Valencia

Bu sezonki performansı: 37 maç 2 gol

Milli Takım performansı:

A-Milli: 27 maç 0 gol

‘Mehmet Topal, Emre'nin yerini dolduracak’

İlker Yasin

Fenerbahçe iyi bir transfer yaptı. Türkiye'de Mehmet profilinde oyuncu az var. Mehmet, çalışkanlığı ile Fenerbahçe'ye çok yararlı olacaktır. Özellikle Alex'in oynadığı maçlarda kendini daha çok gösterecek. Alex'e daha özgür oynama şansı verecektir. İyi transfer. Özellikle Türk olması Fenerbahçe için büyük avantaj. Hayırlı olsun.

Ercan Saatçi

Çok iyi bir transfer. Üstelik Şampiyonlar Ligi tecrübesi var, La Liga tecrübesi de var. Düzgün karakterli biri. Kısa sürede uyum sağlayacaktır. Bence Mehmet Topal yerini buldu. Bundan sonra Mehmet Topal'ın yükselişi başlayacaktır.

Sinan Engin

Çok doğru bir transfer. Mehmet çok iyi futbolcu. Emre'nin de yerini dolduracak.

Selçuk Yula

Mehmet Topal milli takımda da direkt oynayan, İspanya'dan tecrübeli iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'nin orta sahası değerini kaybetti Emre'den sonra.. Mehmet'in transferi çok olumlu. Bir yabancı oyuncunun daha alınması gerekiyor. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı Emre'nin yerini dolduracak bir Hamit tipinde oyuncunun alınması olacaktır. Kuyt'ın alınması iyi ama onun zenginleştirilmesi gerekir.

Fenerbahçe'nin üçüncü bombası

Sarı lacivertliler, bu sezon transfer piyasasında fırtına gibi esiyor. Sezona Hollanda Milli Takımı ve Liverpool'un tecrübeli oyuncusu Dirk Kuyt transferi ile başlayan Fenerbahçe, ardından sol bekte Hasan Ali Kaldırım bombasını patlatmıştı. Son olarak bugün Valencia'dan Mehmet Topal'ı da renklerine katan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan kadrosunu 3 güçlü isimle takviye etti.