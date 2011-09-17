-FB ligdeki performansını seriye bağladı İSTANBUL (A.A) - 17.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de, 2011-2012 sezonuna ilk iki maçını kazanarak iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, geçen sezonun ikinci yarısında başlayan çıkışıyla yakaladığı performans serilerine devam ediyor. Ligin ilk haftasında Orduspor'a karşı aldığı 1-0'lık galibiyetle, Kadıköy'de üst üste 24. maçını yenilmeden tamamlayıp ligde art arda 10. maçını kalesinde gol görmeden geride bırakan sarı-lacivertliler, Gaziantepspor deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetle de deplasmanda arka arkaya 10. galibiyetini elde ederek bu anlamda ligin rekorunu eline geçirdi. Ligin son şampiyonu, Gaziantepspor galibiyetiyle aynı zamanda genel olarak ligde üst üste 20. maçını da yenilmeden tamamladı. Ligde, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynadığı karşılaşmalarda adeta yenilgiyi unutan, son mağlubiyetini 2009-2010 sezonunun 22. haftasında Bursaspor'a karşı (3-2) alan sarı-lacivertli ekip, bu maçın ardından çıktığı 24 lig mücadelesinde, 20 galibiyet ile 4 de beraberlik elde etti. Ligin ilk haftasında kendi sahasında Orduspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, Kadıköy'de kalesini gole kapatarak, 943 dakikadır gol yemiyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ligde kalesinde son golü geçen sezonun 15. haftasında Kardemir Karabükspor'u 2-1 yendiği maçta gören sarı-lacivertli ekip, üst üste 10. maçını gol yemeden tamamladı. Gaziantepspor deplasmanında dün akşam aldığı 3-1'lik galibiyetle, üst üste 10. deplasman galibiyetini elde eden Fenerbahçe, bu alanda ligin rekorunu kırdı. Sarı-lacivertliler, daha önce 9 galibiyetle Galatasaray ile paylaştığı unvanı eline geçirdi. Galatasaray, 2002-2003 sezonunda 15 ile 30. haftalar arasında, Fenerbahçe ise geride kalan 2010-2011 sezonunda 18 ile 34. haftalar arasında üst üste 9 dış saha maçından galibiyetle dönerek, bu unvanı yakalamışlardı.