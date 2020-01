-FB her şeyin üstesinden gelir İSTANBUL (A.A) - 25.12.2011 - Fenerbahçeli taraftarların, futbolda şike davasına yönelik süreçte yaşananlarla ilgili olarak kulüplerine destek vermek amacıyla düzenlediği mitinge katılan eski yöneticilerden Ömer Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en önemli futbolcularının buraya geldiğini belirterek, ''Fenerbahçe her zaman olduğu gibi her şeyin üstesinden gelmesini bilir. Bu kadar taraftar bu kadar insan. Bütün Türkiye'nin en önemli futbolcuları burada. Bu sevgiyi kimse içerde tutamaz'' dedi. Sarı-lacivertlilerin efsanevi futbolcularından Can Bartu da, ''Aziz Yıldırım 14 Şubat'ta çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Çıktığı zaman tutuksuz yargılanır. Türkiye'de Fenerbahçe Kulübü Başkanı olmuş bir insan kaçar mı? Böyle bir rezalet olur mu, komedi'' diye konuştu. Eski futbolculardan Ogün Altıparmak ise Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçeliliğinin tartışılamayacağını kaydederek, ''İnşallah adalet tecelli edecek. Fenerbahçe Başkanı o kadar asil bir adam ki, Lefter ağabeyi ölümden kurtardı. Atina'da ölüyordu, özel uçakla gitti aldı, geldi. Başkanın Fenerbahçeliliği tartışılmaz'' ifadelerini kullandı. Mitingde Veselinoviç ile birlikte bazı eski futbolcular ve basketbolcular platforma çıkıp, taraftarı selamlarken, futbolcular adına Rıdvan Dilmen bir konuşma yaptı. Rıdvan Dilmen, 1962 doğumlu olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: ''Bu arkadaşlarımla, ağabeylerimle yıllarca bu büyük kulüpte top oynadık. Çocukluk yıllarımda kaleye geçirmişlerdi, Ivancevic'tim. 'Sen daha iyi futbol oynarsın, geç' dediler, Cemil oldum. Daha sonra Allah büyük, bana bu büyük kulüpte futbol oynamayı nasip etti. Daha sonra büyük Allah'ım teknik direktörlük nasip etti. Yine şükürler olsun ki yıllardır bu büyük etiket altında yaşamımıza devam ediyoruz. Ama attığım gollerde de olsun, antrenörlükteki başarımızda da olsun, aslında 3 Temmuz'dan sonra bugüne kadar gelen süreçte ne Ivancevic Rıdvan, ne Cemil Rıdvan, ne gol atan Rıdvan, ne de teknik direktör Rıdvan, Fenerbahçe'yi bu kadar sevdiğini bilmiyordu. Ben Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'a, soyadı gibi Kocaman bir teknik direktörümüz varken, sizler varken... Biraz önce televizyoncu arkadaş bir rakam söyledi 58. madde... Ben bir tane rakam biliyorum, o da 1907.'' Fenerbahçe'nin eski milli futbolcularından Oğuz Çetin, bugünlerin geçeceğini belirterek, ''Bizler, Fenerbahçe'nin bünyesinde bulunmuş olan kişiler, bugün burada bütünlüğün içinde yer almak, bu zor şartlarda Fenerbahçe'nin içinde yer almak, herkes gibi destek vermek amacıyla buradayız. Bugünler geçecektir. Önemli olan böyle günlerde sağduyulu olabilmek, bir araya gelebilmek ve bu bütünlüğü sergilemek'' diye konuştu. Engin İpekoğlu ise mitingin Fenerbahçeliler için birlik beraberlik göstergesi olduğunu kaydederek, ''Umarız en kısa süre içinde soruşturma tamamlanır, başkanımız ve diğer arkadaşlarımız tekrar aramıza dönerler'' dedi. Fenerbahçeli sanatçı Selçuk Yöntem de, Fenerbahçelilerin adalet istediğini vurgulayarak, şunları söyledi: ''Bir takımın ruhu için en önemli şey beraberliktir. Bunu da şu anda çok güzel görüyoruz. Şu anda yapılan, birtakım haksızlıklara karşı bir tepki bu. Ama bunun sonucunu Fenerbahçe ve taraftarı olumlu bir şekilde alacaktır. Ama Türk sporu biraz zedelendi. İşin lezzeti kaçtı. Toparlanması biraz zaman alacak. Ama burada önemli olan Fenerbahçe'nin taraftar ruhu, birliği beraberliği.''