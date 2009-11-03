FB-GS derbisinde taşkınlık yapanlar belirlendi

Fenerbahçe Kulübü, FB Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynadığı Galatasaray derbisinde sahaya yabancı madde atan kişilerin belirlendiğini bildirdi.

Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, günlerce süren ayrıntılı bir tespit çalışması sonucu, önce sahaya atılan yabancı cisimlerin tribünlerin hangi bölgelerinden geldiğinin belirlendiği, güvenlik kameralarının görüntüleri ve fotoğraflar üzerindeki incelemeler sonucu da sahaya yabancı cisim atanların oturdukları koltuklar ve stada giriş yaptıkları kapıların tespit edildiği kaydedildi.

Stadın farklı tribünlerinden sahaya yabancı cisim attığı belirlenen 8 kişinin fotoğraflarının ve görüntülerinin, kulüp tarafından İstanbul Valiliği Spor İl Güvenlik Kurulu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Asayiş Bürosu ve Futbol Federasyonu'na verileceği ifade edilen açıklamada, ''Kulübümüz, sahaya yabancı cisim attığı saptanan 2 kişinin, kombine kart sahibi taraftar olduğunu da belirledi. Bu kişilerin kombine kartları da iptal ediliyor. Ayrıca, kulübün uğradığı maddi zararlar nedeniyle bu kişiler hakkında yasal yollara da başvurulacak'' denildi.