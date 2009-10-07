'FB-GS derbisi Türkiye için gurur kaynağıdır'

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, ''Feherbahçe-Galatasaray derbisi ülkemiz için gurur kaynadığıdır. Dünya çapında konuşulan derbidir'' dedi.

Bursa Fenerbahçeliler Derneği tarafından düzenlenen gecede 1907 Fenerbahçe Derneği tarafından hazırlanan ''Asr-ı Fener'' kitabının tanıtımı yapıldı.

Çok sayıda Bursa Fenerbahçeliler Derneği üyesinin katıldığı ''Asr-ı Fener'' Gecesi'nde, kitapta da anlatıldığı gibi Fenerbahçe'nin 1907-2007 yılları arasındaki 100 yıllık tarihinden kimi kesitler sunuldu.

Aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı olan Ali Koç, gecede yaptığı konuşmada, Asrı-Fener kitabıyla gurur duyduklarını, çünkü kitabın Fenerbahçe'yi yansıttığını söyledi.

''Fenerbahçeli olmakla ne kadar gurur duysak azdır'' diyen Koç, şöyle konuştu:

''İlk 100 yılımız başarılarla dolu. Bunu Asr-ı Fener kitabında tüm detayıyla ortaya koyduk. İkinci 100 yılımıza da başarıyla girdik. Bu 100 yılımızda da yolumuz açık olsun. Bu 100 yılda da sportif ve sosyal açılardan ülkemize layık olacak adımlar atacağımızdan hiç şüphemiz yok. İkinci 100 yıla bakılırsa gayet iyi gidiyoruz. Başkanımızın liderlediğinde yola çıktık. 11 yıl önce başkanımız Aziz Yıldırım, kalıcı sportif başarı için ekonomik gücün kuvvetin ne kadar önemli olduğunu, bu olmadan başarı sağlanamayacağını söyledi. Bu bağlamda bu doğrultuda çıktığımız yolda attığımız tohumlar yeşermeye başladı, meyve veriyor.''

Koç, futbol takımlarının geçen yıl sayılmazsa son yıllarda önemli başarılara imza attığını belirterek, ''Avrupa'da da geçen yılı saymazsak yükselen bir performans gösteriyoruz. Uzun vadede mutlaka aksaklıklar olacaktır. Ama biz en az aksaklıkla yolumuza devam etmek istiyoruz'' diye konuştu.

Feherbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yenigün de Fenerbahçe'nin, yalnız spor kulübü değil, artık bir endüstriyel kurum durumuna geldiğini söyledi.

1998 yılında Aziz Yıldırım göreve geldiğinde 15 milyon dolar olan bütçelerinin bugün 230 milyon dolara çıktığına dikkati çeken Yenigün, ''Buna ulaşmak ve yönetmek kolay değil. Aziz Yıldırım'ın yönetiminde bizler de yararlı olmaya çalışıyoruz'' dedi.

Konuşmaların ardından Koç ve Yenigün'e, geceye katıldıkları için plaket verildi. Ardından sahne alan Eda ve Metin Özülkü, katılımcılara keyifli bir gece yaşattılar.

-KOÇ VE YENİGÜN, SORULARI YANITLADILAR-

Ali Koç, programın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Feherbahçe'nin aldığı üst üste galibiyetlerle rekor kırdığını belirterek, şöyle konuştu:

''Tabii ki mutluyuz, en kötü günümüz böyle olsun. Bunu, Galatasaray'da da gördüğümüz gibi iyi giderken çok abartmanın, kötü giderken çok kötülemenin faydası yok. Fenerbahçe sezona çok iyi başladı. Moralimiz yerinde. Hepimiz inanç içinde hedefe odaklanmış vaziyetteyiz. İlk 8 haftada rekor kırdık. Çok iyi olduğumuz ortada. Fenerbahçe'nin de puan kaybedeceği günler olacaktır. Bu da çok doğaldır. Arzumuz, dualarımız Fenerbahçe'nin bu puan kaybını çok geç haftalarda görmesi. Avrupa konusunda da birşey söylemek için çok erken. Geçen yıl hariç son 6 yılına bakarsanız ligde ve Avrupa'da ciddi ilerleme olduğunu görüyorsunuz.''

Fenerium, Fenercell, turkuaz formaları, FB TV gibi adımlarla rakiplerine örnek olduklarını vurgulayan Koç, ''Buralara gelmek ne kadar zorsa tepelerde kalmak da o kadar zordur. Bu konumu vargücümüzle korumaya çalışıyoruz. İyi ki Fenerbahçeli'yiz. Fenerbahçe'nin ilk 100 yılına bakarsanız, bir ulusun kurtuluşunda, cumhuriyetin kuruluşunda, çağdaşlaşmasında, ilerlemesinde ne kadar önemli olduğumuzu görüyoruz. Asr-ı Fener'de bunları anlattık'' dedi.

-FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ -

Koç, başarılı ve doğru yolda olduklarını dile getirerek, 10. haftada yapılacak maçla ilgili olarak ''Derbi maçları her zaman zordur, sonucu önceden tahmin edilemez. Derbi maçlarında en zayıf ekip bile yüksek performans gösterebilir. Ancak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ülkemiz için gurur kaynadığıdır. Dünya çapında konuşulan derbidir. Bugüne kadar olduğu gibi bu maç da Türkiye'ye hizmet eden bir maç olacaktır. Fenerbahçe'siz Galatasaray, Galatasaray'sız Fenerbahçe'yi düşünmek doğru olmaz'' diye konuştu.

Ali Şen'in kendisini geleceğin başkanı olarak göstermesiyle ilgili bir soru üzerine Koç, ''Bu konuda onun teveccühüdür. Kendisi olumlu şeyler söylemiştir. Çok teşekkür ederim. Bu konuda daha fazla söyleyecek birşeyim yok'' dedi.

Nihat Yenigün ise şu anda kırdıkları rekoru biraz daha yükseltmek istediklerini vurgulayarak, ''Gelecekte kolay ulaşılsın istemiyoruz. Rakiplerimiz puan kaybediyor, ancak başkasının kaybına dayalı başarı sağlayamayız. Sürdürebilir başarıyı devam ettirirsek başkasının durumu çok önemli değil. Aradaki fark da açılmış durumda'' diye konuştu.