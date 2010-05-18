FB: Görevli dışarıdan müdahale ile yanlış bilgi aldı

T24 - Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor maçının son anlarında Bursaspor-Beşiktaş maçının skorunun 2-2 olduğu yönünde yapılan hatalı anons konusunda bir açıklamada bulundu.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Üzülerek belirtmek isteriz ki, dün akşam Turkcell Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor'a karşı oynadığımız müsabakanın son dakikalarında, stadyumumuzda titizlikle ve sıfır toleransla uygulanan idari ve güvenlik kriterleri ihlal edilmiştir'' denilirken, ''Stadyum idaremizin tamamen kontrolü dışında, dışarıdan müdahale ile yanlış bilgi alan görevli, kendi inisiyatifi dahilinde söz konusu hatalı anonsu yapmıştır. İlk kez yaşanan bu durum bizleri de son derece üzmüştür'' ifadeleri kullanıldı.



Söz konusu anonsla başlayan olayların daha vahim şekilde sonuçlanmaması hususunda büyük çaba sarf eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile meydana gelen olaylara sağduyu ile yaklaşarak son bulmasını sağlayan taraftarlara da teşekkür edilirken, ''Basında yer alan ve söz konusu anonsun inisiyatifimiz ile yapıldığı ve keza anonsu yapan kişinin başkanımız sayın Aziz Yıldırım tarafından dövüldüğüne ilişkin haberler ise kesinlikle doğru değildir. Bu tip yakıştırmalar haksız ve art niyetli olmanın ötesinde akıl ve izan dışıdır'' denildi.





