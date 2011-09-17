-FB dernek temsilcileri toplanıyor İSTANBUL (A.A) - 17.09.2011 - Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren Fenerbahçe derneklerinin temsilcileri, Fenerbahçe Kulübü'nün Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde toplanıyor. Sabah saatlerinde kulüp merkez binasından kalkan bir otobüsle, Anadolu'nun diğer kentleri ve yurt dışından gelen temsilciler öğle saatlerinde Topuk Yaylası'ndaki tesislerde bir araya gelecek. Fenerbahçe Kulübü Dernekler Masası Sorumlusu Murat Boyraz, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ''Kulübümüzün Topuk Yaylası Tesisleri'nde tüm dernek temsilcileri ile durum değerlendirmesi yapacağız. Bugün iki toplantımız olacak. Pazar sabahı kahvaltıdan sonra hepimiz dağılacağız'' ifadelerine yer verdi.