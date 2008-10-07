FB çöküşte ekonomiye dikkat!

Fenerbahçe’nin durumunu kaleme alan Radikal yazarı Mahfi Eğilmez, futbolla değil yönetimle ilgili olduğunu savundu. “Yönetimde yapılacak en büyük hata başarılı yöneticiyi gönderip şöhretli birini onun yerine getirmektir. Ve Fenerbahçe bu hatayı yaptı” diyen Eğilmez, “Fenerbahçe çöküşte, Türkiye ekonomisine dikkat” uyarısında bulundu.



Mahfi Eğilmez’in bugünkü yazısı şöyle:





Kendini beğenmişliğin sonu



Geçen yıl Avrupa Şampiyonlar liginde ilk sekize girmiş, hatta bir sıralamaya göre Avrupa beşincisi olmuş olan Fenerbahçe ne oldu da bu yıl küme düşme adayları arasına girdi? Konu bence futbolla değil, yönetimle ilgili. Yönetimde yapılacak en büyük hata başarılı yöneticiyi gönderip şöhretli birini onun yerine getirmektir. Ve Fenerbahçe bu hatayı yaptı. Takımı ilk yıl Türkiye ligi şampiyonu yapan, ikinci yıl Avrupa Şampiyonlar liginde ilk sekize sokan Zico’yu gönderdiler.



25 Şubat 2007 tarihli Radikal’de ‘Sakın Zico’yu Yollamayın’ başlıklı yazımda şöyle yazmışım:

“Bundan beş ay kadar önce Fenerbahçe sezonu kapatmak üzere başlığıyla yazdığım bir yazıda Zico’nun derhal gönderilmesi gerektiğini, hatta bunun için ocak ayının beklenmesine filan gerek olmadığını yazmıştım. Çünkü bana göre Zico o tarihte teknik direktörlük işinden anlamıyordu. Bir kişinin dünyanın en iyi futbolcularından birisi olması başka bir şeydir, iyi bir teknik direktör olması başka bir şey.

Bu yaştan sonra futbolcu olarak da oynatamayacağımıza göre o aşamada gönderilmesi en akıllıca adım olacaktı. Göndermediler. O dönemde Zico’ya zaman tanınması gerektiğini söyleyenler şimdi gönderilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ben şimdi tümüyle tersini söylüyorum. Zico artık gönderilmemeli. Bu kadar pahalı bir eğitim faaliyeti sonrasında yetiştirilmiş adamı yollamak bir kez daha hata yapmak demektir. Bence Zico kalırsa gelecek sezonda Fenerbahçe’ye çok yararlı olur. Çünkü hata yapa yapa hem Fenerbahçe’yi, hem öteki Türk takımlarını, hem de iyi kötü Avrupa’yı öğrenmeye başladı. Bu kadar hatadan bir şeyler öğrenmemesi mümkün değil.”



Ne yazık ki Fenerbahçe yönetimi Zico’yu gönderdi. Yerine de asla alınmaması gereken şöhrete doymuş, iki yıl sonra zaten emekli olacak olan Aragones’i getirdi. Gerekçe çok basitti: Aragones daha az maliyetliydi. Oysa ligin ilk altı maçına ve şampiyonlar liginin ilk iki maçına bakıldığında Aragones’in çok daha maliyetli olduğu anlaşılmış olsa gerek. Sanırım her geçen gün maliyeti de artacak. Önemli olan maliyeti nasıl tanımladığınız.



Bu yılın transferleri de tam anlamıyla faciaydı. Kendine özgü sorunları olan Emre ve Burak’ın alınması, sürekli sakatlanmasıyla ünlü olmuş Josico’nun transferi, Guiza’ya o kadar para verilmesi hepsi birer yönetim hatası olarak karşımızda duruyor. Fenerbahçe, Aragones’i ve bu futbolcuları alacağına Zico’yu, Tuncay’ı ve Aurelio’yu takımda tutsaydı şimdi bambaşka bir yerde olacaktı. Ne yazık ki yönetim bunu göremedi ve bu oyunculara ders vermeye kalkıp kendileri ders aldılar.



Aziz Yıldırım’ı geçenlerde Fenerbahçe Televizyonu’nda spor yazarlarıyla sohbet ederken izledim. Bu sohbet Aziz Yıldırım’ın futbol işini herkesten çok bildiğini anlatan monologuyla sürdü gitti. Yönetimde en tehlikeli durum budur. Eğer bir yerde bir yönetici ben herkesten iyi bilirim demeye ve kimseleri dinlememeye başlamışsa orada sorun doruk noktasına çıkmış demektir.



Fenerbahçe’nin oynadığı kötü futbolu unutturup, “Ama bizim stadımız iyi” diyerek bu işin içinden sıyrılmanın artık imkânı kalmamış görünüyor. Fenerbahçe yöneticilerinin önünde üç seçenek var: (1) Aragones’in Türkiye’yi ve Avrupa takımlarını öğrenmesini beklemek. “I love you Zico” diye bağırmaya başladığına göre bence taraftar buna dayanamaz. (2) Aragones’i yollayıp Zico’yu ya da Lucescu’yu getirmek. O zaman da hem koca bir yıl heba olmuş hem de maliyet katlanmış olur. Çünkü gelecek hoca yeni transferler isteyecektir. (3) Tribünlerin “Ali Şen başkan Fenerbahçe şampiyon” diye bağırmaya başlamalarını beklemek ve ondan sonra yönetimden ayrılmak. Fenerbahçe yöneticileri geçmişte çok karşılaştıkları ‘kırk katır mı kırk satır mı’ sorusunun yanıtını bir kez daha arayacaklar.

Fenerbahçe çöküşte, Türkiye ekonomisine dikkat.

